Trump era el Mal

Les xarxes han dictat sentència. Twitter, irònicament l'aplicació amb més imbècil per byte ?quadrat, ha limitat l'ús del ?compte del president dels Estats Units i ha ?eliminat el personal de Donald Trump, fent-lo a ell directament ?responsable de promoure teories ?conspiranoiques sobre els resultats de la seva fallida reelecció electoral i instigar, d'aquesta manera, tant el mal rotllo entre els seus votants, com la polarització ?social i l'extremisme al bell mig de la ponderada, reflexiva i pacífica població americana, una postal que ?hauria desembocat en l'esperpèntic assalt al Capitoli de fa una setmana. Amb aquesta tesi acusatòria sobre la taula, Trump també ha estat bloquejat a altres plataformes com Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitch, TikTok i, fins i tot, Parler, una xarxa social que fan servir molts dels seus seguidors. Com deia, els responsables de totes aquestes eines comunicatives han volgut afegir-se a la moda i acusar Trump de ser el Mal. És curiós que aquesta censura no l'haguessin aplicat fa quatre anys, quan la irrupció d'aquesta nova, sorollosa i poc ortodoxa manera de fer política, fonamentada, en bona part, a escopir improperis i estupideses entre algunes poques veritats a les xarxes socials, ja es va establir a la Casa Blanca. La influència i els milions que els devia reportar als seus responsables aquest fet, devia ser suficient per mirar a una altra banda. Però ara que plega, ara molesta. Coses de les xarxes i de la seva innata hipocresia!

¿I què passa amb la resta de líders d'opinió que ofenen i ho segueixen fent des de la seva tribuna mediàtica en ?diferents plataformes? ¿Com és que no els censuren també a ells per mentir i manipular la resta d'usuaris i ciutadans? Qui vigila els vigilants? O dit d'una altra manera menys èpica i heroica: qui ?controla els censors? Les xarxes socials són una trampa que, encara avui, molta gent ignora, una jungla virtual on aquella idea romàntica de la llibertat d'expressió ha sucumbit a l'estridència del més fort, que poc té a veure amb la raó i la veritat. Molts comunicats emesos a xarxes per organitzacions, governs, polítics o ?xarlatans d'arreu durant el darrer lustre, també han mentit, manipulat i ofès ?sistemàticament bona part d'una societat desproveïda d'educació, cultura i ?coneixement. I aquí pau i després glòria.

És obligat i necessari que les xarxes socials disposin d'unes normes mínimes de respecte, tracte i ús de la comunicació que, alhora, vetllin per la llibertat ?d'expressió, sí, però que les gestionin aquestes mateixes empreses, liderades totes pels nous explotadors del segle XXI, analfabets socials només interessats a acumular capital a costa de mercadejar amb les dades personals dels seus ?usuaris i permetre la seva manipulació és el súmmum de la perversió, la frivolitat i la (re)orientació ideològica. Que li diguin a Torquemada i a la seva Inquisició. Però sí, Trump era el Mal.