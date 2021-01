Autèntica vergonya!

Josep Maria Bosch Girona

Aquests dies s'ha decidit d'ajornar les eleccions catalanes del 14-F. Desgraciadament tots els grups polítics, sense excepció, han posat els seus interessos electorals per davant dels estrictament sanitaris.

Dit això, sembla que quasi s'ha arribat a un acord per posposar les eleccions, bo i escoltant els consells dels responsables sanitaris, que és el més correcte. A diferència del que passa amb els jutges, per exemple, crec que els sanitaris han demostrat que saben deixar opinions polítiques al marge.

Ara bé, dintre de la complexitat del tema, crec que s'ha significat, de manera molt negativa, el PSC-PSOE, que fins ara havia mantingut un tarannà dialogant en bona part de les seves actituds polítiques. La pobra Eva Granados no sabia com explicar el seu interès per defensar el contrari del que volien la resta de grups –es comportava d'aquella manera que, a la Bisbal, en diuen «ni tu, ni vós». Com sempre, va haver de ser el «tot terreny» Iceta qui va agafar les regnes del tema.

El Ministre de Justícia va ficar la pota de manera gravíssima en cridar els possibles problemes jurídics que la decissió podia provocar criteris que no va invocar –tot al contrari– quan, tant Euskadi com Galícia van fer el mateix, per les mateixes raons.

I, molt més greu encara... Com pot oposar-se a posposar unes eleccions un partit, membre del qual –i, a més, candidat a la Generalitat– n'és el Ministre de Sanitat de l'Estat? Si és, precisament, el seu Ministeri, qui ens recorda, dia sí, dia també, que hem de reduïr els contactes; evitar grans aglomeracions, etc., etc.

Futbol i pandèmia

Francesc Campmajó Casas Riudarenes

Aviat farà un any que les nostres vides estan condicionades per la covid-19. Aquest virus ens afecta a tots els nivells, en l'econòmic, en el social, en l'esportiu i, per suposat, en el sanitari. És en l'aspecte esportiu on el Club Esportiu Riudarenes en pateix les conseqüències. Som un club petit, de poble, on prop de 90 jugadors/es en formen part. El nostre objectiu no és guanyar lligues i aconseguir ­ascensos, però sí tenim clar el paper intengrador que té el ­futbol de base en el nostre poble.

Des del CER, i davant d'aquesta situació pandèmica, no podem donar resposta a moltes de les preguntes que ens fan les famílies. És per això que trobem a faltar per part de la Federació Catalana de Futbol una major informació i suport a l'hora de la gestió del dia a dia d'un petit club. Cal fer esment, que la gran majoria de les persones que estem al front dels clubs esportius no som professionals de l'esport, per la qual cosa necessitem l'ajuda dels estaments federatius. Recordar, que en la present temporada s'han fet tots els pagament a la FCF, tant a nivell de jugadors/es com d'inscripcions d'equips. On van a parar aquests diners? Si al final es pot fer una lliga més curta, es pagarà igual? Si no hi ha lligues, es tornaran els diners? Necessitem respostes per donar a les nostes famílies.

Des del Club Esportiu Riudarenes no volem ser un model de club, però sí que som un de tants exemples de clubs esportius. Esperem que la gestió socio-econòmica del futbol català no agafi de model la gestió que en fem del país.