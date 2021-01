Pantalles en guerra (i II)

L'adolescent s'avorreix a la seva habitació. Mentre juga amb el telèfon mòbil, se li acut que podria iniciar una sessió en directe a Instagram. Tot d'una, desenes de noies i nois que estan com ella es connecten a la transmissió. Li formulen preguntes que la protagonista respon de manera improvisada. Aconsegueix un cert èxit i, en pocs minuts, arriba a centenars de followers en línia. Quan els integrants del grup s'adonen que aquella activitat no dona més de si, s'acomiaden cordialment. A escassos metres d'aquesta jove, a l'altre costat de la porta, els adults de la casa senten de fons la conversa del live de l'Insta. Tot just distingeixen algunes paraules. Certes expressions les escolten millor, però no en coneixen el significat. En qualsevol cas, com que la protagonista s'està divertint, no hi ha motiu per preocupar-se, pensen. En el moment en què l'estudiant surt de l'habitació per sopar, no revela detalls sobre els temes tractats o sobre els altres usuaris. Els seus germans saben de què es tracta, perquè també intervenen en xerrades d'aquest tipus, però són tan hermètics com ella. Una nit més, els seus pares se'n van a dormir sense entendre la magnitud de la transformació en què estan immersos els seus fills a través de les pantalles.