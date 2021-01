Pronòstic reservat

El decret del Govern català que «deixa sense efecte» les eleccions del 14 de febrer conté l'article següent: «Les eleccions al Parlament de Catalunya es convocaran per tal que tinguin lloc el dia 30 de maig del 2021, prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern, mitjançant un decret del vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat».

És a dir, que ara mateix hi ha una certesa clara i una possibilitat anunciada però incerta. La certesa clara és que el 14 de febrer no anirem a votar perquè la convocatòria s'ha deixat «sense efecte». La possibilitat insegura és que hi puguem anar el 30 de maig, d'aquí a quatre mesos i mig.

No és segura perquè depèn de «les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya». I els experts coincideixen que d'aquí a llavors, «ves a saber».

A final d'octubre, amb unes dades de pandèmia semblants a les actuals, el Govern creia que podia organitzar unes eleccions segures a mitjan febrer. Ara, un mes abans, ha decidit el contrari, però li sembla que a final de maig es donaran les condicions necessàries. Qui ens garanteix que no s'ho tornarà a repensar?

La Setmana Santa d'enguany comença el 28 de març. Si les vacances fan disparar els contagis, com ho van fer les de Nadal i Cap d'Any, ho sabrem al llarg del mes d'abril, i els efectes es notaran a les UCIs quan faltin trenta dies per a les eleccions, justament els dies en què el Govern estarà deliberant si manté la data o torna a xutar la pilota calendari enllà.

El ritme de vacunacions i les noves soques permeten suposar l'existència d'un factor de risc per Setmana Santa, però no hi ha manera d'endevinar què diran les enquestes electorals quan toqui prendre la decisió. I, sense aquesta dada fonamental, qualsevol pronòstic és aventurat.