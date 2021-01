Parlamentaris despistats

Llorenç Carreras i Sureda - Bescanó

El 17 d'octubre de 1977 es va produir la restauració de la Generalitat contemporània. Una fase provisional amb Josep Tarradellas, 6 legislatures amb Jordi Pujol (peix al cove), 1 legislatura amb Pasqual Maragall (tripartit I i (proposta de federalisme), 1 altra amb José Montilla (tripartit II), 2 amb Artur Mas (consulta independència 9-N), 1 amb Carles Puigdemont (Referèndum 1 d'octubre, 155, presos polítics i exiliats), 1 legislatura inacabada per la inhabilitació (per penjar una pancarta «Llibertat presos polítics i exiliats», convocatòria d'eleccions el 14-F, després de la dissolució automàtica del Parlament per falta de candidats a la investidura a la presidència de la Generalitat, 2 mesos després de la inhabilitació del president Quim Torra per decisió del Tribunal Suprem espanyol.

Un ajornament electoral fins al 30 de maig que obre un temps afegit de 132 dies, amb unes dades de coronavirus que fan feredat, i uns partits extraparlamentaris que han presentat recurs per poder obtenir una foto que els faci una mica visibles

Quan es publiqui la carta és possible que algun partit parlamentari, amb ganes de pescar vots també presenti el seu recurs. Ep! Que la Junta Electoral Central fins al 18-1-21, només ha publicat el Decret 1/2021, de 15-1, que deixa sense efecte la celebració d'eleccions al Parlament del 14-F a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la covid-19.

Però el que cal és felicitar amb polítics dels diferents 43 anys amb legislatures ben diferents perquè han estat incapaços d'asseure's i elaborar una llei electoral pròpia i una mica adaptada als temps actuals amb el vot electrònic. I això que diuen que estan preparant la independència! I treballant per fer un traspàs organitzat. Sort que l'esperança és el darrer que es perd.

Agraïment al personal sanitari de l'ICO

Roser Borrell Busquets - Girona

Voldria no haver necesstat mai escriure aquesta carta. Diuen que no es valora la salut fins que es perd, i que potser no valorem com cal els professionals sanitaris, fins que la vida, o la mort, ens fa topar amb vosaltres. I així ha estat. La mort d'en Francesc Teixidor, en Xicu per tants de nosaltres, ens l'ha portat a les vostres «mans». I sort n'hem tingut de vosaltres, que sense la vostra ajuda hagués estat pitjor. Gràcies per la vostra feina, la vostra dedicació des de la primera visita al Dr. Walter, fins la última de la Dra. Carmona, i a totes les infermeres/s que l'heu cuidat a ell i acompanyat sobretot a la seva esposa i als seus familiars.

En Xicu no us ho pot agrair, però el seu gran cor ho reconeix des d'on sigui, i no dubteu que nosaltres us estem enormement agraïts, perquè ell era el més amic dels amics, el més generós i el més disposat sempre per donar-nos un cop de mà quan calia. No hem pogut fer res per a ell, i ens dol enormement aquesta impotència, però sabem i reconeixem que vosaltres l'heu suplert amb la vostra professionalitat i calidesa. Per tot això, en el seu nom, i en el de tota la família i amics: moltes gràcies a tots!

Conjura entre la COVID i les eleccions

Joan Janoher i Sadurní - Forallac

No podem pas justificar el procés indecís del problema en qüestió, són força els raonaments que fan inviable prendre una resolució eficient de cara al 14-F. Els interessos primordials juguen una papereta discordant, entre Sanitat i els partits involucrats. Tothom vol jugar les seves cartes, mirant les possibilitats escaients del moment, sense tenir cura de si es poden arriscar, o no, a la convocatòria prevista. De ben segur que no passa per alt, la inquietud dels que frisen en veure's escollits, un raonament esperançat, però no poden caure al parany d'ampliar i complicar la pandèmia.

Surten moltes veus experimentades, en ressaltar el risc escaient de exercir aquest dret. Uns en mires a veure's ressagats, si perden l'oportunitat, mentre que la junta Electoral, dona el vist-i-plau en reserves. Davant l'evidència accelerada dels brots epidèmics, on totes les mesures reporten compromisos, s'ha de trobar l'opció adient per no demorar el que molts qualifiquen d'unes eleccions imprescindibles i convenients, ja no només per Catalunya, si no també pel govern de l'Estat. Llavors, haurem d'entendre, que estem davant d'una conjuntura complexa, on es pretén salvaguardar la societat.