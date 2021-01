El joc polític de Silicon Valley

Les xarxes socials han esdevingut imprescindibles per comunicar i també per desgastar el rival. Han fet bé de bloquejar Donald Trump? M'alineo en els que consideren que és un precedent perillós per la vulneració de la llibertat d'expressió. Altres afirmen que ja era hora que actuessin contra un mentider compulsiu. El que segur que han fet els propietaris de les xarxes és una clara demostració de poder. Ho ha explicat molt bé una professora de Dret a Harvard i especialista en teories comparatives de la llibertat d'expressió en un article a The Atlantic: «Un petit grup de persones a Silicon Valley estan definint la manera com ens hem d'expressar, creant una zona gris, on fixen regles entre la democràcia i el periodisme; i ho fan amb decisons d'última hora i segons les seves conveniències». En joc hi ha el paper que han d'adoptar les xarxes socials. O bé són simples intermediaris i permeten publicar tot allò que no sigui clarament il·legal o bé prenen una posició més activa, eliminant contingut que consideren inapropiat. En aquest darrer cas, s'obre la porta a la més absoluta arbitrarietat. El cert és que les decisions de l'elit dels gegants tecnològics només van actuar contra Trump quan ja se sabia que els demòcrates controlaven el Senat, i que per tant serien els que decidiran la legislació que regularà les plataformes.