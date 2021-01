Irresponsabilitat a Tossa

Que Tossa s'entestés ahir en dur a terme el peregrinatge del Pare Pelegrí, encara que fos en format molt reduït i amb les mesures necessàries, em sembla una greu irresponsabilitat. I no, o no només, pel risc de contagi: ja sé que es van prendre les mesures higièniques requerides, que es va reduir el nombre de persones a un seguici mínim i que es va mantenir la distància de seguretat. Aquest, de fet, no és el problema. El problema és que l'Ajuntament hagués demanat expressament autorització al Procicat i que, malgrat rebre una resposta negativa, decidís tirar endavant igualment amb el peregrinatge. Les restriccions per la covid-19 són molt dures per a tothom, i si l'Ajuntament de Tossa les ignora quan ho veu convenient, com podrà fer-les complir a la ciutadania que vegi justificat saltar-se-les? Què passaria si, de cop, els negocis tancats comencessin a obrir perquè consideren que prenen totes les mesures necessàries? O si ens saltéssim el toc de queda perquè «a mi segur que no em passarà res?». L'administració no només ha d'establir les normes del joc, sinó que també ha de ser l'encarregat de fer-les complir. Si és la pròpia administració la primera en saltar-se-les, dona un pèssim exemple a una ciutadania que prou malament ho està passant.