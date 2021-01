Eleccions realment perilloses

Que les eleccions catalanes suposen un perill és innegable, i s'ha de ser malvat per insistir en celebrar-les. El perill, més proper que mai per culpa d'un Tribunal Superior insensible al patiment de tants catalans, és que perdin càrrec i sous tota una legió de consellers, assessors, directors generals i secretaris, col·locats per aquest governet. És natural que insisteixin en postergar tan perilloses eleccions, jo crec que més que ajornar-les, les haurien de suspendre per sempre. Un decret declarant prohibides per sempre més les eleccions i estipulant que d'aquí endavant cada governet podrà designar a dit el seu successor, no seria pas menys il·legal que el que han intentat redactar per a ajornar-les, i els estalviaria l'enrenou de posar-se en mans dels electors, que mai saps per on et poden sortir.

La salut dels catalans no és cap problema. Com ens podria fer por la covid per anar a votar, quan fa mesos que la crisi sanitària ens la gestionen cervellets de la talla dels Vergés, El Homrani, Budó, Presidentorra, Aragonès, etc. Si hem sobreviscut a aquesta plaga, bé podem superar una votació dominical.

La culpa és dels jutges, que tenen el mal costum de fer complir la llei, aquestes coses no passarien en la republiqueta. Ni deixen ajornar les eleccions ni permeten que els càrrecs electes se saltin la llei ni res, al final pretendran que els polítics catalans estiguin sotmesos a la justícia, com si fossin ciutadans normals. Pere Aragonès, l'increïble nen barbut, va explicar clarament ahir que la inhabilitació del quasi exconseller d'Exteriors no tenia ni cap ni peus, perquè el que va fer com a alcalde va ser posar-se al costat del seu poble. Igual que els alcaldes d'Alabama, que no movien una cella quan el poble linxava un negre acusat d'haver mirat amb males intencions una dona blanca. Si els seus ciutadans se salten la llei, l'obligació d'un alcalde llacista és no només donar-los suport, també ajudar-los en el que sigui possible, ja sigui oferint una urna o una corda de cànem.

Però els jutges, no. Ells, tossuts a fer complir la llei. Haurien d'entendre que estem en plena pandèmia, cosa que converteix aquests eleccions en enormement perilloses. I si per culpa de la covid els ciutadans s'han adonat que ens governen uns impresentables? Als jutges això els és igual, perquè ells han fet oposicions i tenen la feina segura, però haurien de pensar en el governet. On podrien anar a pidolar un lloc de feina personatges com Aragonès, Budó o Vergès, tots amb família que mantenir i elevat tren de vida que continuar?

-President€

-Vicepresident amb funcions de president, si em fa el favor.

-El que sigui. Però pensi que la pandèmia pot provocar que els votants oblidin que l'important és creure en la republiqueta que els prometem, i comencin a preocupar-se per foteses com la seva salut i la seva feina, inclús per la seva pròpia vida, com si això fos substancial.

Votar ara, en aquests moments crítics, significaria que els ciutadans -déu no ho vulgui- valorin la gestió des governants en lloc de les seves promeses i somnis, com han fet durant la darrera dècada. Els jutges estan jugant amb la salut de molts catalans, en concret de tots els que viuen bé gràcies al llacisme, que no són pocs.