El ganxet i el punt

Quan veig el telenotícies, em ve a la memòria la Torre de Babel. No importa com de ben ordenades estiguin les notícies ni l'esforç de l'equip de redacció per llançar un fil conductor que vagi des de la primera fins a l'última. Tampoc l'excel·lent presència dels seus presentadors (o presentadores: dèficits del genèric). Els polítics que van i venen d'un costat a un altre de la pantalla parlen tots el mateix idioma, però no s'entenen. Ni s'entenen ni els entenem. Heus aquí una curiosa versió del relat bíblic. Tothom està d'acord en el significat de les paraules que surten de les seves boques. Però quan arriben a les oïdes de l'altre s'han convertit misteriosament en sànscrit. Utilitzem el mateix alfabet, el mateix diccionari i la mateixa gramàtica, però alguna cosa passa en el breu recorregut que va de l'emissor al receptor perquè el nostre desconcert sigui idèntic al dels constructors de la famosa torre amb la qual Déu va témer que els habitants d'aquell lloc arribessin al mateix cel.

No ens entenem.

I això que nosaltres no pretenem arribar al cel. Aspirem només a reduir les morts provocades per la pandèmia i a minorar els problemes creats per les desigualtats brutals que hem creat a consciència al llarg dels últims anys. Hem posat en la construcció de la desigualtat la mateixa obstinació obsessiva amb la qual algú porta a terme una tasca de ganxet. El ganxet, al contrari que el punt, és una forma de cal·ligrafia que exigeix una atenció desmesurada. Si la manufactura d'aquests dos teixits pogués comparar-se amb les drogues, diríem que el ganxet és al punt el que l'heroïna a l'haixix.

Hem construït un ordre econòmic que ens cau ara a sobre amb la fúria d'unes pluges torrencials combinades amb vents huracanats. Tot això a força de parlar la mateixa llengua que ens separa i sense necessitat de cap déu que confongués les nostres llengües. Romanc atònit davant d'un telenotícies espanyol en què les notícies semblen emetre's en xinès i en les quals els seus protagonistes polítics resulten perfectes marcians per a la majoria dels contribuents que els hem votat de bona fe.