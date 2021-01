Eleccions: què farem i com ho farem

Estem en temps d'eleccions a Catalunya. Si no es fan el 14 de febrer, s'haurien de fer el 30 de maig. En temps d'eleccions els nostres polítics haurien de dir «què» volen fer. Però avui tant o més important que proclamar als quatre vents el que polítics i partits faran (o millor dit el que diuen que faran) caldria dir com ho faran. Aquest és el veritable repte de la política del segle XXI.

Estem una mica farts d'escoltar les moltes meravelles que els polítics diuen que faran, però malauradament no expliquen «com» ho faran. Els «quès» es repeteixen quasi sempre: sanitat, ensenyament i transports públics de qualitat i gratuïts, crear llocs de treball, habitatges pels joves i les persones necessitades, ser sobirans com a país però formant part de la Unió Europea, etc.

Per tenir el que volem, cal mostrar primer com ho farem o si més no quines opcions tenim per aconseguir-ho. Tots sabem que és molt fàcil anunciar què farem, posar-ho en paraules i posar en paper les nostres aspiracions. El que es difícil i l'únic que resol les demandes i necessitats de la ciutadania és explicar com ho aconseguirem. Com que ja es comença a veure el llautó que el que farem queda en paraules i paper mullat, aleshores es diu que es farà «amb voluntat política» o s'aprovaran noves lleis o es faran reformes jurídiques. Sovint la voluntat política està sobrevalorada. És a dir, per molta voluntat política que tinguin els candidats a governar, si no estan preparats per col·ligar un ampli espectre de representants polítics o no es té poder per transformar la realitat imperant, la voluntat política és com un sidral: només fa bombolles que fan una mica de picor a la gola.

És un engany proclamar que les reformes jurídiques són suficients per aconseguir els objectius proposats. A banda dels canvis legislatius i normatius cal replegar els recursos econòmics i també un bon grapat d'experts competents per establir diagnòstics de les situacions que volem canviar. Tot seguit cal desenvolupar propostes que es fonamentin en les capacitats reals de la societat.

El temps de proclamar el que els polítics diuen que faran està periclitat i cada cop convenç menys gent. Avui, la clau és ser innovador en el «com» farem els canvis que ens calen per sortir de la covid-19, la crisi econòmica, la sostenibilitat, l'equitat social. Ha quedat clar, Srs. i Sres. del mon de la política? Com fareu tot el que dieu si governeu? Això és el que ara ens interessa!