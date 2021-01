Ja n'hi ha prou

Trist. Crec que aquesta és la paraula que defineix el meu estat actual envers la manera de fer política dels partits que configuren el Govern de Catalunya. Trist de constatar que són incapaços d'assumir cap mena de responsabilitat envers la seva erràtica, negligent i interessada gestió. Portem temps que ens pretenen fer empassar a cullerada grossa que ells ho fan tot bé i que els culpables de totes aquelles qüestions que no els afavoreixen a ells com a partit o al país en general, són d'altres: el Govern espanyol, els tribunals, fins i tot, per arribar a l'absurd, el mateix soci de govern...

No comparteixo en absolut les sentències derivades del procés. Considero que són una aberració jurídica. Posen de manifest que en l'àmbit judicial cal obrir moltes finestres per permetre ventilar uns aires que venen de temps passats. De totes maneres, això no ho justifica tot. Pretendre sempre culpabilitzar els altres no només és una falsedat, sinó que ens fa dèbils i ha fet que Catalunya perdi aquell respecte guanyat durant molts anys. Dissentir i intentar emprar la raó en aquest país s'ha transformat en un acte de resiliència.

Em sap greu, no trairé la meva consciència i intel·ligència aplaudint, encoratjant o justificant actuacions negligents i partidistes. No tot s'hi val. Catalunya es mereix molt més. Dissentir no és de dretes o d'esquerres, és un dret a tenir consciència i verbalitzar-ho és llibertat d'expressió. Drets de tots aquells que volem tocar de peus a terra i desitgem reconstruir el país. De tots aquells que entenem que ens farà grans i podrem aconseguir tot allò que ens proposem si no ens abandonem al cofoisme de buscar un culpable de tot allò que no ens va bé. És el moment d'alçar-se. Aviat hi ha haurà eleccions. De nou caldrà escollir qui volem que gestioni el nostre dia a dia i el nostre futur. Podem votar aquells partits que ens han portat a un camí sense sortida. Podem votar aquells que es mouen entre les dues aigües. Lluny d'aquestes opcions, hi ha el Partit Nacionalista de Catalunya. Ens presentem com el partit que parla clar, que no juga al doble llenguatge. Volem governar per reconstruir aquest país servint a les persones, els treballadors, els autònoms i les empreses. Som el vot útil. Cal un govern que treballi per Catalunya. Cal un política que enforteixi les institucions i estableixi les eines necessàries per fer front a les dificultats socials i econòmiques que patim i patirem els propers anys. És l'hora de la veritat. No podem obviar que cal servir un país divers que necessita urgentment d'una gestió seriosa i rigorosa. Hi ha opcions de canvi.