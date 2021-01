Els fills en directe

Xarxes socials com Instagram, TikTok i, especialment, YouTube han propiciat que famosos consolidats i famosets en potència hagin distret el seu públic amb exhibi?cions domèstiques virtuals durant el confinament per la pandèmia del coronavirus. Aquest format en què es mostren domicilis i residències ja existia en les plataformes 2.0 abans de l'esclat de la covid-19, però aquesta crisi ha accelerat i intensificat el seu desenvolupament, fins al punt que influencers de molt divers pelatge l'han adaptat a les seves característiques. Així, tiktokers, instagramers i youtubers massa joves per tenir casa pròpia s'han hagut de conformar amb ensenyar les seves respectives habitacions, jardins o piscines. Aquestes limitacions, lluny d'espantar uns internautes àvids d'intimitats alienes, han potenciat la identificació d'aquests navegants amb els seus ídols d'internet, ja que, considerant la seva mitjana d'edat, ells tampoc s'han emancipat i viuen amb els seus pares i germans. El següent pas ha consistit a mostrar amb un sorprenent luxe de detalls l'autèntica llar d'aquests líders d'opinió adolescents: els seus dispositius tecnològics. Per aquesta raó, en pocs mesos, han proliferat perfils centrats a comentar escriptoris, aplicacions i programaris instal·lats en telèfons mòbils, tauletes, ordinadors o televisors intel·ligents. Aquest gènere –What's on my iPhone– ha motivat que, ara mateix, hi hagi noies i nois més preocupats d'endreçar-se l'smartphone que no pas el dormitori.