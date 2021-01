Li confesso al meu psicoanalista que ha tornat Ricardo, el meu amic invisible de la infància.

-Mai m'havia parlat d'ell -respon.

-Ho havia oblidat, ja que el vaig fer desaparèixer quan tenia dotze anys.

- Com el va fer desaparèixer?

-Bé, no el vaig matar, si és el que pensa. Vaig deixar de parlar-li i crec que es va avorrir de mi. Potser se'n va anar amb un altre nen. Però no va desaparèixer del tot. Me l'he creuat al llarg de la vida a diversos llocs. En un semàfor, per exemple. De vegades, estava menjant al mateix restaurant que jo, a la taula del costat. En moltes ocasions, el veia fugaçment entre el públic que havia assistit a la presentació d'una novel·la meva.

- I què feien quan coincidien?

-Res, ens miràvem un instant i després cada un fingia no haver reparat en la presència de l'altre.

- S'han anat fent grans, doncs, al mateix temps?

-Sí, però ell està més envellit que jo.

- I com ha estat la trobada?

-Estava al llit, al matí, fent mandra abans de llevar-me, tot i que el despertador havia sonat feia una estona, quan es va plantar davant meu i em va dir que tot estava oblidat. Què està oblidat? -li vaig preguntar jo.

-La manera en què em vas tractar -va dir ell-. Podem tornar a ser amics.

- Com el va tractar vostè? -va preguntar la terapeuta.

-Ja li he dit que vaig deixar de parlar-li, l'ignorava a causa de la pressió dels meus pares. Em deien que tenir un amic invisible, als dotze anys, no era normal, que semblava un nen boig.

- I li sembla normal tenir-lo de gran?

- I què faig? Li dono una altra vegada amb la porta als nassos?

- És aquí ara?

-És clar -dic-, li he fet un lloc al divan.

La meva psicoanalista diu que hem acabat la sessió i s'aixeca. Ricardo i jo ens aixequem també. Noto que ella està espantada. Quan sortim al carrer, Ricardo em demana per favor que no torni a abandonar-lo.