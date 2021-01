Ens diu el Govern que el confinament municipal es podrà trencar per assistir a mítings perquè cal preservar el dret a la participació política malgrat la pandèmia. Amb tota la raó del món, molts artistes se sentien ahir discriminats. En el fons, els mítings estan pensats com un espectacle. A diferència d'una obra de teatre o d'un ?concert, difícilment un acte electoral et farà reflexionar i canviar d'opinió. Coneixeu alguna persona que hi assistís sense ser simpatitzant o militant d'aquell partit?

Abans d'arribar la pandèmia, tots els mítings eren semblants: el líder polític envoltat de gent jove i somrient, un discurs reiterant l'ideari del partit amb frases vehements i enginyoses pensades per encaixar en un noticiari televisiu, i militants aplaudint i corejant el nom del candidat. Ara, amb l'obligació de prendre mesures de distanciament i límits d'aforament, no veurem banys de masses i els actes seran més aviat desangelats.

El que sí que trobarem serà un creixent interèsper les agendes electorals dels partits (no importa de quina ideologia), que la gent té moltes ganes de sortir de casa i voltar món. Si fos director de campanya, muntaria ara mateix un míting a La Molina, Baqueira, o al Montseny en dissabte o diumenge. Èxit assegurat.