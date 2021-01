Navalni no es vacuna abans

Navalni reuniria totes les característiques de l'enemic imbatible si la biopolítica contemporània no reservés aquest paper als virus. Contemplar el vídeo on el dissident enumera les propietats palatines de Medvédev, revela a un estadista de talla mundial que ha adaptat l'obstinació de Solzhenytsin a l'imperi de la imatge, però no encaixa amb l'exemplaritat mística d'un Sajarov. Putin assassina últimament amb pólvora mullada, i ha incomplert Maquiavel quan recomana no deixar malferit l'adversari perillós. No obstant això, reemplaçar l'actual tsar pel rebel curat a Berlín equival a substituir una guineu per un tigre, recordeu Aung San Suu Kyi.

En Navalni sorprèn el coratge en brut, el pugilat sense la mínima estratègia defensiva a l'estil de Cassius Clay. Després del seu enverinament gairebé mortal amb novichok, el dissident no es vacuna abans, a diferència de l'escamot de covards espanyols amb generalat inclòs i patriotisme indiscutible. En una estampa pròxima, comparen el convalescent tornant a Moscou, on sap que serà arrestat immediatament, davant els congressistes nord-americans que fugen pels soterranis del Capitoli com aquests mamífers tan característics. O els diputats a Corts complint puntualment amb les ordres de Tejero per terra.

Navalni ostenta un comprometedor historial prosoviètic; tampoc eren sants Khodorkovski, Pussy Riot o Kaspàrov. El dissident ni tan sols disposa dels vots, amb un país entregat a Putin després de prometre el retorn dels esplendors soviètics. Europa s'agita contrariada, fingint un escàndol majúscul per dissimular una reacció tèbia. Lord Snowden li serveix al Kremlin de contrapès, un testimoni de càrrec que Occident ja ni tan sols pot presumir de respecte als drets humans. I Moscou no necessita ni argumentar, després de l'assalt al Capitoli, qui necessita avui una democràcia convencional.