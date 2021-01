Que tothom tingui clar que a l'hora de decidir si cal fer les eleccions catalanes el 14 de febrer o si s'han d'ajornar no es tindrà en compte el criteri de la salut i la protecció de la ciutadania. La decisió vindrà donada pel criteri únicament de la conveniència política. A uns els va bé que s'ajornin i d'altres les volen ara. El motiu? Que únicament es mouen pel que diuen les enquestes, tant els que governen (és molt gratuït dir que governen) com els que estan a l'oposició. Tots són iguals. No els mou l'interès de la salut dels ciutadans. només el que a ells els és favorable. A sobre ens prenen novament per estúpids i ens volen fer creure que la decisió es pren en base a un criteri de salut. És fals. És mentida. Si tant es fien del que diuen les enquestes que vegin que cada vegada hi ha més desafecció i l'abstenció creix. Perdre la poltrona els provoca un tremolor de cames, però, tots plegats, s'ho estan guanyant a pols. Ha hagut d'actuar la justícia per determinar si es fan o no les eleccions perquè els polítics eren incapaços de fer-ho. Després són ells els primers a criticar que la política està judicialitzada quan són ells els que provoquen aquesta situació. Com la cèlebre frase de fa uns anys que va popularitzar un assessor de Bil Clinton. Que tinguin present que «és la salut, estúpid».