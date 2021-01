L'incompetent TSJC

El TSJC ha decidit que seran ells qui diran quan es fan les eleccions. Es van perdre la lliçó a la facultat on deia que els representants del poble fan les lleis i ells només les apliquen. De fet portem més de deu anys on els jutges li han agafat gust a la política i sense presentar-se a les eleccions volen decidir els governs. I fins i tot el CGPJ, copat des de fa més de vint anys per l'extrema dreta, s'atreveix a dir quines lleis i com les ha de fer el Parlament espanyol. Dic que el TSJC és incompetent per almenys tres raons. La primera, han decidit que no diran la data definitiva fins al dia 8 de febrer. Imagineu què diria el mateix TSJC si el govern hagués dit que el dia 8 ja ens diria si es fan les eleccions o no. Els inhabilitaria a tots. Vulneren mil garanties democràtiques. El TSJC al rebre la denuncia d'un advocat, el que hagués hagut de resoldre és que no són competents i que és una decisió política. De fet la professió de jutge ve determinada per crear un tipus de ciutadà especial, el seu mèrit és passar unes oposicions on cal memoritzar molt. Això els allunya quan estan en etapa de socialització de la gent, de les seves emocions i sentiments. Això si al cap de poc no perden el sentit de la terra i es creuen déu en poder decidir sobre la llibertat i la presó de la gent. És la síndrome d'Hybris. Són també incompetents perquè no saben res de salut pública, ni d'epidèmies, ni de virus, és clar. A més no tenen dades de res, ni comissions d'experts. Per tant, segurament seria a les últimes persones a les quals recórrer perquè decidissin la data electoral. En la seva interlocutòria hi ha una el·lipsi, similar a l'error que van cometre els monàrquics el 2017, no sé perquè donen per suposat que fer-les el 14 de febrer donarà una majoria monàrquica. De fet al meu parer fer-les el 14 beneficia ERC.

El president del TSJC és Jesús María Barrientos Pacho de l'organització dretana Francisco de Vitorià i proposat per l'ultra Carlos Lesmes per treure Miguel Ángel Gimeno de Jutges per la Democràcia en vigílies del moviment republicà català.

Es diu que a Portugal aquest cap de setmana passat han fet eleccions i no ha passat res. A Portugal només ha anat a votar el 38% de la gent. Si el TSJC creu que impedint que la gent vagi a votar per por és una garantia democràtica que Déu ens agafi confessats.

Pronostico que hi haurà entre 20 i 25 punts de menys participació. Molta gent té por. I jo francament vaig mirar de seguida si m'havia tocat estar en una taula com fa tres eleccions. Probablement hagués fet cas a Henry David Thoreau. Negar-se a treure els majors de 60 anys de les taules com ha fet la justícia és una actitud de desconsideració a la vida bestial. I a més, aquesta gent que no anirà a votar per por, avui no hi ha cap sociòleg que s'atreveixi a dir a qui pot perjudicar. Si fem cas de la tesi doctoral d'Oriol Bartomeus publicada el 2018 és el PSC, CiU i PP. Desenganyeu-vos tot quedarà més o menys igual.