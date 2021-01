Vaig a un míting a la Molina

A les campanyes electorals més avorrides o malhumorades sempre apareix alguna ximpleria i?no?fensiva que ens alegra el trànsit feixuc cap al dia de les votacions. Per exemple, això de permetre trencar el confinament municipal per anar als mítings. Amb poques hores de diferència la portaveu del Govern, Meritxell Budó, informava d'aquest forat en la muralla sanitària, i tots dos partits del Govern, JxCat i ERC, recomanaven no fer-lo servir i limitar-se als actes del propi municipi. Els principals, afegien, ja els retransmetran per internet. Se m'acut que podrien haver tapat el forat en lloc de contradir-se d'aquesta manera, però tampoc és tant sorprenent veure'ls fer coses estranyes.

El dret a violar el confinament amb l'excusa electoral obre grans oportunitats d'esbarjo a tothom que està fins als nassos de fer voltes pel terme municipal i pensa que no n'hi ha per tant amb la dèria dels contagis. Per exemple, els que han estat multats perquè van anar a trepitjar neu a Montserrat. JxCat i ERC recomanen portar-se bé, però no obliguen ningú, ni són els únics partits en campanya. Es tractaria d'examinar els calendaris d'activitats i seleccionar les que se celebren als indrets on tenim ganes d'anar. La CUP presenta programa a Palamós? A passejar per la platja! Vox fa no se què a Viella? A trepitjar herba a la Vall d'Aran! Bolo de la Chacón al delta de l'Ebre? Ràpid, la llista de restaurants! Voltar pel Gòtic sense turistes? Segur que a Barcelona hi ha activitats electorals cada dia de la campanya. On va vostè? Al fòrum «Ciment i geranis» que organitzen els Comuns a la mateixa hora dels teatres. Passi. I si Esquiadors per la Llibertat promet votar a qui convoqui a La Molina?

Sé que vostès, amics lectors, no faran res de tot això, perquè són ciutadans responsables i complidors. El seu civisme compensa amb escreix les badades de les administracions i l'embolic mental dels governants. Això em fa confiar que sobreviurem a les eleccions; als resultats, vull dir.