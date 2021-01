Ajudar els restaurants

JOSEP MARIA BOSCH GIRONA

Tot això de la covid ens ha portat a un autèntic daltabaix en l'economia: alguns sectors –logística, farmacèutic, tecnologies lligades a les telecomunicacions, etc.– hi han sortit guanyant; altres com l'alimentació s'han mantingut i un llarg etc. de sectors, sobretot els lligats al turisme: companyies aèries, excursions, hotels i restaurants hi han sortit perdent... i molt.

I, d'aquí els que més preocupen són les petites empreses de restauració i del comerç de proximitat, que, a més, tenen més difícil arribar a fórmules de finançament que les grans empreses

Ens han bombardejat amb molts estudis sobre la transmissió del virus: no calia fer-los... està ben clar que on hi ha més transmissió és on anem sense mascareta, bàsicament a la pròpia llar, on ens costa de posar-nos-la quan venen familiars, i als bars i restaurants on no es pot menjar i/o beure amb la mascareta posada.

Jo us proposo, per a qui no s'atreveixi a anar al restaurant, una actuació que fa força mesos que he posat en pràctica: es tracta d'anar un dia a la setmana, com a mínim, a buscar-hi menjar per emportar... Jo vaig cada setmana a un restaurant diferent i, així, apart d'ajudar-los, pots comparar els diferents plats i, fins i tot, escriure la corresponent opinió per ajudar d'altres clients.

Us puc dir que he trobat –ja dec portar més de 20 llocs diferents–amabilitat total, puntualitat, organització i preus molt raonables. En la immensa majoria dels casos, s'ha respectat la capacitat d'interiors per sota del 50%... però no en tots malauradament. En alguns casos, bàsicament aquells que no tenen terrassa, la disminució de cabuda ha estat només testimonial. En tot cas, però, hem de dir que els restauradors estan actuant amb molta responsabilitat i, que puguin mantenir els negocis, ens beneficia a tots.

La millor opció:El PSC

LLUÍS VICTORIA I MONTOTO GIRONA

Ara fa aproximadament 2 anys vaig escriure una carta en aquest diari afirmant que era l'hora del PSC. Doncs, em ratifico, i per a mi no és fàcil, ja que vinc del món de CDC, vaig militar 36 anys i fundar les JNC, l'any 1980 a Platja d'Aro, amb Puigdemont i altres joves.

El PSC és la millor opció, és una força política amb molta experiència, és catalanista, progressista, inclusiva, moderada, que defensa la justícia social i, molt important, aposta per una entesa amb l'Estat espanyol per trobar d'una vegada una solució al conflicte català i, per fi, dedicar-se als problemes de la gent, que és el que realment importa.

També té grans polítics a les seves files, com per exemple el diputat al Congrés per Girona, Marc Lamuà, que està demostrant ser un gran polític i molt bon gestor, mereix tota la confiança.

Promeses en lloc de vacunes

Eulàlia Rodríguez Pitarque TORROELLA DE MONTGRÍ

L'anunci de la campanya de les vacunacions, les primeres persones vacunades mostrades en públic a través dels mitjans, els discursos sobre el pla de vacunació..., tot era massa propagandístic, massa poc creïble, tenia un to que semblava més electoral que no pas sanitari.

Ara fallen elements bàsics per poder complir amb aquests plans de planificació de vacunació. Grinyolava l'alegria amb què es posaven les primeres vacunes. Hauria d'haver estat tot molt més discret i més quan se sabia que es depenia de dues tongades de vacunes, per dir-ne només una de les indefugibles complicacions. Cal ser més curosos en els discursos, explicacions o rodes de premsa que es fan per tal d'informar, prescindint en tot moment de la pura propaganda a favor dels polítics responsables, perquè a banda dels enganys que comporten, ensorren l'estat d'ànim general de la gent ara que cal mantenir-lo alt com mai.