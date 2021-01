No van pensar en les neveres!

Fins al proper 17 de febrer la Generalitat no disposarà de la totalitat de les neveres adquirides per poder transportar la vacuna contra el coronavirus. Sembla que els ha enxampat desprevinguts. La mateixa empresa subministradora els ha proposat 250 contenidors de lloguer per al transport. Però són insuficients. Un mes i mig més tard de l'inici de la vacunació! Ens havien dit a tort i dret que es començaria l'administració de la vacuna el 28 de desembre i ho sabem des del 18 de desembre. I amb una mica més de marge, no era de tots i totes sabut, tal com va anunciar el ministre Illa el 20 d'octubre que a finals d'any, màxim principis de 2021, rebríem 3,1 milions de dosis?

Tan difícil era organitzar una logística en condicions? Si això hagués passat a Extremadura o Andalusia, ja se sap. Però ai! que passi ¿a Catalunya?, els garants del «jo ho faria millor si em donéssiu les competències». Els «no necessitem a ningú perquè som millors que els demés». Els que ens deien que amb ells sempre menjaríem gelat els diumenges, suposo que ho deien per que estaven segurs de tenir totes les neveres que calguessin!

Aquests polítics hiperindependentistes, que els sobra i molesta Espanya i fins Europa, no saben o no poden rebre, guardar i administrar de manera adient les dosis de vacunes necessàries per a la seva població després de pràcticament un any de pandèmia. Quan escric aquestes línies s'ha vacunat un 13% del que es preveia en el pla inicial de la Generalitat. Això sí que és una dada real.

No tenim neveres, que ja és greu. Però per no tenir, tampoc tenim un calendari de vacunació que abasti la totalitat d'accions necessàries. Tampoc tenim personal perquè ens hem passat 10 anys de retallades de dretes en què ni la sanitat pública ni els i les professionals que es dediquen a ella, eren una prioritat. Però és que tampoc s'ha contractat el suficient personal nou per fer front a una campanya de vacunació que ha d'abastar en un any vista a pràcticament tota la població de país. No tenim infermeres, les nostres van marxar per buscar a Europa una feina millor i ara no sabem ni com contractar-ne més.

Afora de les fronteres imaginàries de la República Catalana Independent, qualifiquen el fet de «pífia» fins a «nyap» passant per «escàndol». No és per a menys. Ens comparem en honors d'ineficiència amb la Comunitat de Madrid i l'aprenenta de Trump, Isabel Díaz Ayuso, que entre altres coses culpa a les festes del retard.

Vacunar la població no és una tasca fàcil, però tampoc ho serà si ens entestem a fer-ho encara més difícil improvisant i tapant les equivocacions amb excuses de mal pagador. Si un pla no funciona, la intel·ligència suggereix modificar-lo. I això val tant per a les comunitats autònomes com per a l'Estat, que en vista de l'acció insuficient d'algunes d'elles, potser el que hauria de fer és tornar a assumir les competències en sanitat i sota un comandament unitari. Cal un pla ben orquestrat per gestionar una cosa tan important com la vacunació d'un país davant d'una pandèmia. Si cal ampliar els centres de vacunació que es faci, si cal ampliar personal que es faci. Però és que en aquests moments hi ha alguna cosa més important que parar els peus a aquesta pandèmia? Si després d'un esforç descomunal de la comunitat científica a la fi tenim les vacunes i no les sabem gestionar, el nostre major problema no serà el virus sinó la incompetència dels nostres governants. És senzillament vergonyós, patètic i inadmissible.

Volem, exigim, i ens mereixem que el nostre govern ens tracti com a persones adultes. Que des de la transparència i la sinceritat ens expliqui què està fent. Volem saber per què es prenen aquestes mesures i no altres. Volem saber que si aquest pla no funciona, hi ha un pla B. Volem que treballin i ho facin eficientment, com se'ns exigeix a cada un de nosaltres en els nostres llocs de treball. I sinó, ¡que dimiteixin! Si us plau: demostrin la seva capacitat i intel·ligència i treballin per solucionar aquesta situació que si no fos tan profundament greu seria senzillament ridícula.