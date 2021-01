De Tossa a Palomares

Potser Imma Colom és l'heroïna que atén malalts mentre fa d'alcaldessa amb una dedicació del 95%. Potser és la superdona capaç d'arribar allà on el sistema català de salut no pot. Ella diu que abans que alcaldessa és metgessa. Doncs, per què es va presentar a unes eleccions? La feina en un Ajuntament demana moltes hores a qui està al capdavant, per això es van inventar les dedicacions i excedències. Per què quan un càrrec públic considera -o els ciutadans consideren- que s'ha acabat el seu servei a la comunitat, pugui tornar a la feina per la qual s'ha preparat. Un altre dels arguments de l'alcaldessa per justificar la seva vacunació és que ho ha fet per solidaritat. Per solidaritat hauria estat just el contrari; ser l'última en vacunar-se o fer-ho, si menys no, quan li tocava. «Em van dir que si ho volia fer d'amagat i jo m'hi vaig negar». Solidària i honesta. Colom no necessita ningú que la raspalli, tot i que no té inconvenient en deixar en evidència Salut (que no fa el que ha de fer a Tossa) i al geriàtric (que són tan grisos que volien amagar la malifeta). Els darrers dies han sortit molts pretesos herois que s'han vacunat per donar exemple i ser solidaris; com Manuel Fraga, que es va banyar a Palomores després de caure-hi quatre bombes atòmiques. Podria semblar solidari, però només pretenia salvar una campanya de la qual ell n'era responsable.