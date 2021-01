Del bisbe ateu a l'alcaldessa de Tossa de Mar

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ens ha sortit una mica ateu (creu més en les vacunes que en els designis de Déu per salvar la vida) i molt penques (s'ha vacunat d'amagatotis quan no li corresponia). Sebastià Taltavull, que no té gaire pressa per anar al costat del Nostre Senyor, és dels que prediquen i no donen exemple, pensant allò de «ande yo caliente y ríase la gente», perquè deixar el càrrec no ho farà. En aquest cas, sí que invocarà que el seu nomenament és un mandat de Déu. Veient la picaresca, o corrupció, per saltar-se l'ordre de vacunació, he recordat quan molts ingenus -de bona fe, però ingenus- proclamaven que després de la pandèmia res seria igual, que tots seríem millors persones, viuríem feliços i menjaríem anissos. Però ja ho deia Sòfocles el segle V abans de Crist: «Sempre es repeteix la mateixa història. Cada individu no pensa més que en si mateix». I al capdavant, els poders de tota la vida: polítics, militars i capellans.

Aquí al mig, ens apareix l'alcaldessa de Tossa, Imma Colom, metgessa en excedència, vacunant-se perquè «col·labora» amb el geriàtric del seu municipi. No només no pensa dimitir, com sí que han fet altres alcaldes que s'han saltat el protocol de vacunació (els dimitits consellers de Múrcia i Ceuta també són metges), sinó que es fa l'ofesa quan se li retreu el desvergonyiment que ha tingut. ¿Ens pot explicar la senyora Colom què és el que no ha entès sobre que, de moment, només es podien vacunar els residents als geriàtrics i el personal sanitari de primera línia? Ella, molt ufanosa, ha passat per davant de tota la gent de més de 80 anys que no viu en residències i de milers de persones amb molt més risc. Un escriptor americà del segle XIX, Ambrose Bierce, va dir fa un segle i mig que «l'egoista és una persona de mal gust que es preocupa més de si mateix que de mi». Avança la ciència, la tecnologia, però no el comportament humà.

I un pensa que si són capaços de saltar-se un protocol tan controlat com el de la vacunació, de què no seran capaços en la seva gestió diària de l'administració pública? Afavoriran un familiar o un amic en una concessió? Ordenaran que els tràmits d'un conegut passin per davant de la resta? Miraran cap a un altre costat quan algú del seu entorn incompleixi la llei? De moment, ja hem comprovat que en el frau de les vacunacions els catalans també som diferents dels espanyols. Han dimitit consellers, alcaldes i regidors del PSOE i del PP. A Catalunya no han dimitit ni l'alcalde ni el regidor de Riudoms, els primers a ser enxampats, ni pensa fer-ho l'alcaldessa de Tossa. Tots ells de JxCat. El mateix regidor d'ERC ha sortit en defensa de Colom: «La gran majoria de la gent de Tossa dona suport a l'alcaldessa», ha dit. O sigui, davant del mandat del poble que s'apartin les lleis, la normativa i l'ètica. Som catalans, i ningú ens diu el que hem de fer.