Virginia Occidental és un dels llocs més desconeguts dels Estats Units. Un cop, a Pennsilvània, els vaig explicar a uns amics que volia anar a fer un recorregut per Virgínia de l'Oest –estava a menys de cent quilòmetres d'on jo vivia llavors– i tots es van posar a riure. «Però si allà només hi ha taujans i ossos i borratxos», em van dir. Em va recordar una cosa que m'havia passat trenta anys abans en una petita localitat del sud de Montenegro –quan encara formava part de Iugoslàvia–, el dia en què vaig entrar en una taverna del port i els vaig comentar a uns ancians que bevien cervesa que m'agradaria arribar a Albània, que estava a uns cinquanta quilòmetres més al sud. «Albània? –em va preguntar un dels ancians, que havia lluitat a les Brigades Internacionals en la nostra guerra civil i sabia una mica de castellà–. Per què vols anar a Albània? Però si allà no hi ha res. Res, entens?, res». Això va passar en l'època en què Albània era un país totalment tancat en si mateix en el qual el seu dirigent –el comunista Enver Hoxha– proclamava als quatre vents que els albanesos menjarien herba abans de renunciar a l'ideari del marxisme-leninisme. Per descomptat, Hoxha no menjava herba en la seva luxosa residència amb piscina privada, però els seus desgraciats súbdits havien de conformar-se amb la seva ració diària de propaganda.

Però parlàvem de Virgínia Occidental, aquest lloc desconegut on va tenir lloc, el 1921, una de les revoltes obreres més sagnants de la història dels Estats Units. Després de diverses explosions en les mines, enmig d'una onada de vagues, uns deu mil miners armats es van enfrontar a les tropes federals, que van haver de fer servir aviació i bombes incendiàries per derrotar-los. Es parla molt poc d'aquestes coses, però el que va passar en els comtats miners de Virgínia Occidental va ser una mena de guerra civil en tota regla (com el que va passar a Astúries durant la revolta minera de 1934). Totes aquestes zones mineres, com és natural, van ser rabiosament esquerranes durant la major part del segle XX. Fins que va arribar la crisi industrial dels anys 90 i les mines van començar a tancar i tota la zona es va convertir en una desolada terra erma. Doncs bé, aquesta zona minera de Virgínia Occidental, en la qual fa un segle els miners armats es van enfrontar a les tropes federals amb una violència inusitada, és ara el lloc dels Estats Units on Donald Trump va obtenir un percentatge més elevat de vots. En els comtats miners, els vots a Trump van arribar a aconseguir el 80 i el 90% del total del cens. Una cosa mai vista.

Ho dic perquè hi ha molta gent que encara creu que els votants de Trump són milionaris que tenen avioneta privada i una mansió al Carib –a part de disset mansions més disperses per mig món–, quan sol ser justament el contrari. Els milionaris que han fet fortuna amb les tech-com (només cal veure els amos de Google o Twitter o Facebook) solen pertànyer a l'esquerra «Woke» que defensa l'autodeterminació de gènere i el veganisme i la lluita contra el canvi climàtic, mentre que la «porqueria blanca» cada vegada més desesperançada és rabiosament trumpiana. La bretxa entre uns i altres no deixa de créixer i és molt possible que ja no hi hagi marxa enrere. I al pas que anem, no cal descartar que es produeixi un nou enfrontament com el que es va produir durant la guerra dels miners contra les tropes federals. Només que els miners d'ara –o el poc que quedi d'ells– no portaran banderes vermelles, sinó banderes americanes i bíblies i cornamentes de bisó.

Aquí, per descomptat, està passant el mateix. En plena pandèmia, amb milers de locals i negocis tancats i milers d'autònoms i assalariats i empleats d'hostaleria condemnats a la ruïna, el Govern central ha decretat un augment de sou d'un 0'9% per a empleats públics i pensionistes. Fabulós. És una mesura d'una irresponsabilitat portentosa que està preparant el terreny per a un esclat de ràbia incontrolada per part dels sectors de la població que es veuen abandonats a la seva sort. I el més increïble de tot és que sempre acaba sortint el professor universitari encantat d'haver-se conegut que menysprea els pobres diables que protesten per ser «xusma feixista». El professor universitari té –amb sort– cinc alumnes i un gat adoptat, i si se li apliquessin els mateixos criteris que s'apliquen a l'hostaleria o als locals comercials, hauria de tancar la paradeta i anar-se'n a casa seva. Però l'Estat el mima i a sobre el premia amb un augment de sou. I si algú protesta per tot això, és només perquè forma part de la «xusma feixista», igual que els miners que voten Trump en les zones més depauperades de Virgínia Occidental.