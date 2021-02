Enyorem la vida d'abans, però combatem la d'avui

Nora González Salas - Girona

Soc l'única que encara no es creu la realitat que estem vivint? Que passarà a la història i quan siguem més grans ens recordarem d'aquella maleïda quarantena? Doncs em penso que no. Per això vull dir que, deixant de banda que encara ens queda molta lluita per tornar a la gran normalitat de totes, hem de seguir combatent aquesta gran guerra que la vida ens ha posat com una pedra, potser més ben dit, un gran obstacle, que no ens podem deixar vèncer. Per això, demano que tots aquells que actuen d'una manera egoista i sense cap mena de consciència es parin a pensar sobre què és el que volen en el seu futur. Crec jo que el 99,9% d'ells volen la vida d'abans, quan podíem quedar amb els amics i no importava quants érem, que com més millor o també aquelles visites inesperades als avis, i que feliços que els fèiem. Quina felicitat més eterna que era aquella, i per desgràcia quina pena que no la valoréssim com ho fem ara.

Per acabar, vull dir que com més bondat fem ara, millor, que el que ara no podem fer en el dia de demà ens cansarem de fer-ho, així que molta salut, que d'aquí poc ho podrem celebrar tots junts.

Temps extrem

Vicens Laguillo Pérez - Bescanó

Els últims mesos hem entrat en una dinàmica meteorològica extrema, però quina és la causa? L'escalfament global de més d'1,5 graus Celsius del planeta fa que les màximes pugin exponencialment tant de l'aire com dels oceans. Això provoca la formació d'importants masses d'aire calent a més de 16 graus, pujant de latitud i entrant per la península de Kamchatka, procedent del Carib o del sud-est asiàtic. Trencant la muralla Polar i circulen per dins el pol.

Aquestes masses, degut a la seva força de rotació, generen forces intrínseques d'atracció o repulsió, creant vòrtex polars amb energia de rotació pròpia a -35 graus, cada any un d'important. Chicago, Gloria, Filomena, Hortense i Justina, etc. Aquests vòrtex polars trenquen la muralla i van baixant de latitud. Per l'oceà o pel centre d'Europa, fins a la Mediterrània. En arribar aquí i trobar el mar a +0,6 graus de mitjana més alts, s'associa a tot el que troba, com per exemple al Doll del Carib, un núvol de vuit mil quilòmetres de llarg per mil d'ample, segons fotos de la NASA. També a fronts càlids, creant una ciclogènesis (Gloria). Què hauria passat si els 430 litres haguessin sigut de neu? Aquests vòrtex en cap cas travessen la muralla africana i es desfan a les nostres latituds. Això cada vegada serà més acusat, tot i que al llarg de la història ha passat altres vegades.

La Mediterrània es convertirà en The Extreme Run Way. Tindran alguna influència també les radiacions electromagnètiques?

Per quan informació veraç

i contrastada

Josep Esteve Climent - Tossa de mar

El decret de la Generalitat de Catalunya empara totalment la vacunació de la Dra. Imma Colom. A més, el Departament de Salut va autoritzar la seva vacunació. Sembla que al Sr. Jordi Xargayó li molesti que una gran majoria de tossencs i tossenques es posicionin a favor d'una persona compromesa amb els seus conveïns sense preocupar-se de qui són i a qui voten. Fins i tot la filla de la cap de l'oposició, quan li ha fet falta, ha estat atesa a altes hores de la nit sense ser la seva metgessa de capçalera. Que el Sr. Xargayó envii algú a Tossa i, aleatòriament, vagi fent preguntes al carrer.