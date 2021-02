Pidolaires de classe alta

Amb la murga de les eleccions, hi ha patriotes que estan oblidant que hi ha coses més importants que els vots, o almenys una: fer donació de 1.500 euros a JuntsxPidolar o com es diguin. Que sí, que els vots sempre s'agraeixen, perquè a la llarga es transformen en escons i en càrrecs, és a dir, també en pasta, que és el que interessa. Però això és, com si diguéssim, un mercat de futurs, aquí el que compta és el present, i el present diu que les donacions, com a mínim, han de ser de 1.500 euros, que per menys d'això ni el Vivales ni la geganta Borràs es mouen del sofà.

-Pst, Carles, que hi ha aquí un pringat que ens vol donar 500 euros.

-Digues-li que som un partit d'oprimits i amb això no en tenim ni per un sopar.

Trist és de demanar, però més trist és de robar. Si les donacions han de servir perquè no robin, ben emprats estaran aquests diners. Tal vegada fins i tot la candidata Borràs es podrà estar d'adjudicar contractes als amics. O potser no, hi ha coses que es porten a l'ADN i ni les donacions dels més crèduls poden evitar.

Segons els promotors de la idea, que és com dir «segons el ganxo del senyor que diu que endevinem on està la boleta», els diners seran retornats quan JuntsxTrilers, o com es diguin, cobrin el que han de cobrar pel resultat electoral. I si no ho cobren, aquí pau i després glòria, pensin els donants que si els seus diners no ajuden a implementar cap republiqueta, serviran perquè el Vivales continuï vivint com un paixà, que no és poca cosa. Els déus em perdonin aquests mals pensaments, perquè a ningú se li acudiria dubtar de la paraula de qui va emplaçar els companys al despatx mentre ell fugia i va prometre la republiqueta en divuit mesos. Donin-nos 1.500 euros, que si no els podem retornar, els farem arribar una foto signada del 545 president -o el número que sigui, un ja es descompta- per posar a sobre la tele, allà on tenien la nina vestida de sevillana.

Absolutament ningú creu que li seran retornats els diners, ni que serviran per res més que per sufragar l'esplèndida vida del fugat. La donació es fa amb l'esperança d'aconseguir un contracte, un lloc de treball, una adjudicació o un favor de JuntsxXanxullo o com es diguin. I el millor de tot és que tenen raó, així es farà per poc que es pugui.