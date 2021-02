Quan era a la presó, vinguéreu a veure'm

Això de sacrificar els fills és un clàssic de totes les religions per demostrar fidelitat al Déu. A l'Antic Testament tenim Abraham, a qui un matoll en flames li va dir que era Déu i li va demanar que matés el seu propi fill, Isaac, així, perquè sí, perquè jo ho dic. Ni per un moment va dubtar Abraham a seguir els designis del Senyor, que aquell dia es devia haver llevat amb el peu esquerre. Només un àngel el va detenir en el darrer moment, quan ja abaixava el punyal sobre Isaac, que devia pensar que o bé el seu pare era el primer psicòpata de la història o el Déu dels jueus era particularment bromista. El llacisme no és més que una religió -una qüestió de fe, la raó no hi té cabuda-, així que en Jordi Cuixart ha aprofitat una de les moltes estones lliures que se li regalen fora de la presó per demanar als fidels que ofereixen en sacrifici els fills a Déu, que és el que toca. El déu llacista viu a Waterloo, sigui santificat el seu nom de Vivales i faci's la seva voluntat així en la terra com en el cel, en Cuixart és només un apòstol i no té prou autoritat per reclamar la mort dels fills. Malauradament s'ha de conformar de demanar que siguin tancats a la presó, que és mort civil en lloc de biològica, però per sortir del pas i demostrar qui mana, ja va bé.