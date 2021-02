Tornar a jugar de forma intel·ligent: «Sign it Europe»

Una de les majors satisfaccions de les últimes setmanes ha estat treballar colze a colze amb László Pesty en l'impuls de la Iniciativa Ciutadana Europea Sign it Europe. La iniciativa té com a objectiu recollir el suport d'un mínim d'un milió de firmes de set estats diferents de la Unió Europea perquè es consideri una legislació que permeti que els països que són minories nacionals dintre dels Estats –catalans, bascos, frisons, seklers...– puguin accedir directament als fons europeus de la UE. És perfectament possible amb la definició d'uns criteris objectius per ser part sol·licitant. Fa anys que, per exemple, el Govern basc, treballa en aquest sentit. En la història de la Unió Europea fins ara només s'ha aconseguit que cinc iniciatives ciutadanes aconseguissin aquest nivell de suport. I la campanya liderada per l'amic Pesty és la sisena que ho ha aconseguit. I vam arribar al nombre d'estats necessaris precisament durant els seus dies de promoció de la campanya a Barcelona apel·lant els interessos de la societat catalana.

László Pesty és un famós director de cinema hongarès amb un fort compromís cívic en la defensa de les identitats de les minories nacionals. La seva mare va néixer als Càrpats Orientals de Romania i forma part de la minoria Sekler, que és la comunitat nacional d'identitat hongaresa que viu a Romania. He tingut la sort de visitar-los diversos cops, en el seu dia nacional i en algunes missions del Consell d'Europa en protecció de les minories nacionals i lingüístiques. El poble Sekler té una forta personalitat i resiliència en un Estat centralitzat com és Romania. De fet, fa uns anys que juguen un paper en la política romanesa amb el seu propi partit.

Pesty, que ha firmat diverses pel·lícules i produccions innovadores, ha demostrat amb la campanya Sign it Europe que es pot comunicar molt bé a través de les xarxes socials i arribar a milions de ciutadans, que es pot tenir la sensibilitat per adaptar el missatge a la llengua de cada comunitat, que es pot tenir la sensibilitat d'aproximar-se a cada país entenent els seus codis i amb una gran modernitat en l'elaboració dels productes de promoció. Ho podeu comprovar en les xarxes socials. És un èxit que la sisena iniciativa ciutadana europea hagi comptat amb el suport decidit de milers de catalans. El període per poder-la recolzar encara està obert fins al 7 de febrer i us animo a fer-ho entrant a la pàgina web signiteurope.com. És molt fàcil.

Aquesta causa compartida amb László i els seus companys m'ha fet tornar a tastar les iniciatives que arriben a bon port. Portar una iniciativa ciutadana a les institucions europees és tornar a jugar amb les normes de joc de manera intel·ligent i a favor d'objectius possibles i que creen una gran xarxa de solidaritat europea. Gràcies László Pesty pel teu impuls ple d'energia i fins aviat en nous projectes compartits.