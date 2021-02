Algú parlarà dels centres de dia?

Gemma SalseS GIRONA

Tinc una mare de 87 anys amb Alzheimer amb un grau de dependència II i assisteix a un centre de dia de Girona. Aquest centre de dia ha hagut de tancar ja fins a tres vegades per casos positius de covid. La meva mare ha estat confinada quatre vegades, amb la complicació que comporta cuidar-la durant tot el dia, per no dir la despesa econòmica o el fet d'explicar-li el que està passant, ja que no entén el per què s'ha de quedar reclosa en una habitació. El cas és que m'agradaria saber quan es començarà a parlar dels centres de dia i d'aquest col·lectiu que, a part de ser vulnerables, són dependents. Un col·lectiu que moltes vegades comparteix espai amb residències i en cap moment se n'ha parlat tot i ser un perfil d'usuari igual al d'una residència.

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha reclamat la vacunació immediata als centres de dia de gent gran, una vegada s'ha cobert la primera dosi a totes les residències. Subratllen que és urgent que tant els usuaris com els treballadors dels centres de dia entrin dins del cicle de vacunació immediatament.

El Departament de Salut, de moment, no ha concretat quan s'aplicarà la vacuna en aquest tipus de centres.

No hi ha cap tipus d'informació, ni per part del govern ni per part dels mitjans.

És indignant i crec que se n'hauria de parlar ja, almenys per respecte a aquestes persones.

Ja no em sorprèn res!

QUIM TORRA GIRONA

Jo pensaba que vivíem en una «partitocràcia», però amb llibertat d'opinió! Tal com es diu en castellà «nuestra capacidad de asombro se ha perdido». Ja no em sorprèn res. Tots en contra d'un partit, Vox. I segons un altre partit, llegeixo que es vol prohibir la publicitat dels autobusos de TMG , faltaria més! a la radical i casposa ciutat de Girona. Vox no és d'ultradreta sinó gent com jo «emprenyada» de tots. La meva intenció com quasi sempre que tenen lloc eleccions catalanes, és no anar a votar, però en saber que es presentava Vox, m'he decidit i el meu vot, si Déu plau, el proper dia 14 serà per Vox, així penso estar ben representat aquí en aquesta «autonomía» o «autonosuya»... Ara faré content a algú: no és que estigui del tot al 100% amb Santi Abascal, però sí en un 80%: eliminació de 17 governs, gran respecte tant a la bandera d'Espanya com al seu himne. És això ser violent per a un gironí simpatitzant de Vox?

Dignitat i coherència

Maria Pilar Mallol Tibau Girona

En els darrers estudis realitzats s'ha detectat que a l'Ajuntament de Girona hi ha manca de coherència. Valor o virtut aquesta, que acostuma a derivar de la dignitat de les persones que dirigeixen un ens.

No ens espantem pas. Aquest estudi no és nou. És semblant al que es fa en les proves de les ISO: Organització Internacional per a l'estandardització. Els ISO solen avaluar la professionalitat de la gestió documental i el mestratge en la diligència de la informació i de les noves tecnologies. Va adreçat al personal directiu i als productors de documents. A mi tant me fa si el consistori dels gironins té o no cap ISO. Però vist l'exemple, el que sí m'importa, és que aquesta gestió adreçada a persones no tingui cap coherència. I per tant sigui el fruit de persones sense dignitat.

La regidoria de medi ambient, paisatge, arbrat i enjardinat, ja fa més de 15 anys que prioritza l'omissió de podar certs arbres, davant la salut dels ciutadans. No ens espantem pas, a voltes té rampells de falsa coherència i passa del res a formar part de la «classe» poc treballadora, i en uns minuts poda deu exemplars que diu: «estan malalts». I argumenta la pantagruèlica poda en aquesta malaltia arbòria (n'ha deixat només el tronc). Però clar, mancat de coherència i dignitat no vol, no sap o no té ganes, de coronar (rebaixar en alçada de forma proporcionada) tres exemplars que han fet agreujar la meva malaltia i la meva salut, cosa la qual se'ls ha explicat fins amb informes mèdics. No hi ha més ruc que aquell a qui li falta un bull. Bé prou saben que han vulnerat articles com els 2, 3 i 8 del Conveni Europeu de Drets Humans. Ho han ben aconseguit. Mira que... gosar comparar l'alçada d'un vegetal amb la salut d'un ésser humà... No sé si això es pot superar. Apa. Fins aviat!