El nou fenomen dels influents

El primer que vull dir es que em nego a utilitzar la paraula «influencers» doncs tenim una magnífica paraula equivalent en català: influents. Però bé, com que tothom intenta parlar anglès, jo seguiré el costum perquè ningú pensi que el meu nivell d'anglès no es el que s'estila i diré que: els influencers estan cada cop més presents en la nostra societat. Considerem influencers aquelles persones que en fer públiques (via internet bàsicament) les seves opinions o hàbits influeixen la nostra manera d'entendre, planificar i portar a la pràctica el que consumim: aliments, roba, cosmètics, electrodomèstics, tecnologia, etc.

Ja al 2001, un estudi de la Universitat de Rutgers als EUA va detectar que molts consumidors utilitzen fòrums d'Internet i mitjans de comunicació socials a l'hora de prendre decisions de compra. Qui influeix en les decisions de compra i consum és normalment una persona que pot fer-ho perquè és conegut a Internet o socialment o per tenir una certa «autoritat» damunt d'una determinada audiència. Cal no confondre els influencers amb les celebritats o famosos (actors, esportistes, professionals, promotors, milionaris, etc.) que sovint estan presents en la televisió o en actes públics i són coneguts socialment per les seves activitats professionals.

El màrqueting basat en influencers de vegades entra en conflicte amb qüestions ètiques i professionals per una raó: sovint fan comentaris positius sobre un producte o marca d'una manera que sembla totalment professional i imparcial. El problema és que, a canvi, reben una compensació econòmica o un benefici més indirecte, com pot ser productes gratuïts o descomptes importants. Crec que podem acceptar la definició d'un influencer com a individu (professional o no) que, pel seu coneixement i experiència en un sector, es converteix en un líder d'opinió fiable d'un producte o servei per a un públic concret, o general. Val a dir que les seves opinions són molt valorades pels seus seguidors (no per a tothom) per la fiabilitat o confiança que tenen en ell o ella.

També cal reconèixer que els influencers estan guanyant experiència; han entrat en sectors molt diversos de l'economia i hi ha empreses que valoren positivament els resultats que generen en les vendes. Jo diria que la majoria dels influencers es defineixen a si mateixos com a independents i neutrals i intenten transmetre que les seves opinions són genuïnes i no estan influenciades per la compensació financera (directa o indirecta), cosa a data d'avui difícil de creure. Es aquí a on ja no trago. Potser caldria que ens preguntéssim si aquests senyors o senyores haurien d'estar obligats a dir clarament que el que fan és publicitat, com òbviament és el que estan fent.

M'agradaria que quedés clar que la meva intenció i objectiu en escriure aquestes línies no és dictar normes ?morals ni jurídiques. Només pretenia alertar el públic, els experts i les autoritats pertinents que el tema dels influencers posa damunt de la taula un munt de preguntes que cal respondre quan abans millor.