Silencis que clamen al cel

Fa poc més d'un any vaig conèixer l'obra artística de Joan Casanovas gràcies a un exposició a l'espai que els Amics del Museu d'Art tenien al carrer Ciutadans de Girona. La seva mort i posteriors obituaris m'han permès descobrir, com suposo que a molts gironins, que era l'autor d'una pila de dissenys que veig gairebé cada dia. I és que els seus anys treballant a l'Ajuntament de Girona han deixat la seva empremta en els logotips d'un bon nombre d'equipaments municipals o en fulletons i programes.

Casanovas també va destacar en el disseny museogràfic. Va col·laborar amb el Patronal del Call en les primeres sales del Museu d'Història dels Jueus i, sobretot, va dedicar moltes hores al Museu d'Història de la ciutat, ja sigui amb les sales permanents com en multitud d'exposicions temporals. Una trajectòria com la seva sembla que mereixeria algun tipus de reconeixement per part de la ciutat a la qual va dedicar els millors anys de la seva vida professional. És ben trist que cap compte oficial de l'Ajuntament a les xarxes socials li hagi dedicat ni una paraula. No sé si el silenci de l'alcaldessa i del vicealcalde i regidor de Cutlura té a veure amb divergències polítiques o bé amb el desconeixement de la seva trajectòria. En tot cas és un error que valdria la pena esmenar.