És clar que no hi ha vacunes!

Diuen que no hi ha suficients vacunes per tractar el virus i que a l'estiu no arribarem a la desitjada immunitat de grup. És clar. És normal. Se les està administrant gent a qui no pertoquen. No sé qui són pitjors, si els consellers de Salut, els alcaldes, els militars, els regidors o els capellans i bisbes que se les han posat quan no els tocava. Jo els posaria tots en un mateix sac: els que no tenen cap mena de respecte cap a les altres persones. Tots ells eren perfectament conscients que no tenien dret, de moment, a rebre la primera vacuna. Hi havia altra gent al davant molt més necessitada, tal com s'ha demostrat. Gent vulnerable que passa dels 80 i 90 anys. Però els és igual. Són el tipus de persona que en el seu dia a dia de la seva vida actuen d'acord amb la frase: ... l'últim! (En els punts suspensius que cadascun hi posi el qualificatiu que li vingui primer al cap). Ho expressava perfectament fa uns dies en aquest mateix diari Jorge Fauró. Amb la vacuna hem tornat a aquella època en què els capellans, cacics i militars -jo hi afegiria també guàrdies civils- anaven primer i la resta de la societat s'havia de conformar amb les sobres. Sembla que hem tornat a aquella època, i tant! És una immoralitat el que han fet i demostra que la pandèmia ens ha fet encara més egoistes.