Mesures i propostes econòmiques davant el 14-F

El pròxim 14 de febrer escollirem a les urnes un nou Govern i, en un context de pandèmia, aquest haurà de tenir com a prioritat l'impuls de mesures sanitàries i econòmiques per tal de mitigar els efectes de la covid-19.

A Girona, les pimes i els autònoms estan patint les conseqüències de les restriccions a l'economia, amb una forta davallada de la facturació i el tancament de molts negocis. Per això, demano al futur executiu català que tingui en compte les necessitats del teixit productiu gironí, a l'hora d'impulsar mesures i, també, a l'hora de configurar les partides dels Pressupostos de la Generalitat de 2021.

En l'àmbit sanitari, cal un impuls i l'acceleració dels protocols de vacunació massiva i de proves sanitàries com a mecanismes bàsics per al retorn a una situació social i econòmica de relativa normalitat. En l'àmbit econòmic, vull remarcar que les nostres empreses, de gairebé tots els sectors, tenen problemes greus de solvència i, per aquest motiu, tornem a demanar que s'impulsin ajudes directes, coordinades, generoses i sostingudes en el temps per a la injecció de liquiditat. Per exemple, s'han de reforçar les línies de finançament de l'ICF i convindria una suspensió temporal del pagament d'impostos i de les quotes d'autònoms, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Convençut que la comarca gironina és un territori ple d'oportunitats i amb molt potencial, vull destacar la necessitat d'impulsar l'emprenedoria com a mecanisme de renovació i de desenvolupament del teixit empresarial a Girona, conceptualitzant-la com a valor generador de riquesa i ocupació. Per fer front a aquest repte, proposem un pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d'empreses i de constitució com a autònoms, així com la recuperació dels incentius fiscals en els tributs catalans per a la creació d'empreses i la inversió en start-ups.

D'altra banda, seria molt convenient que el futur govern impulsés el món rural i forestal. Des de PIMEC fa temps que considerem aquest element com a eina fonamental per a Catalunya per tal de garantir l'equilibri demogràfic i econòmic dels diferents territoris. En aquest sentit, proposem integrar el món rural en el desenvolupament urbanístic gironí, garantir la connectivitat 5G i la fibra a tot el territori, etc.

Aquestes i moltes altres propostes només tiraran endavant si el futur Govern de la Generalitat aposta pel diàleg i el sentit comú, tot prenent consciència que la recuperació arribarà quan les pimes i els autònoms reactivin la seva activitat com a principal motor de l'economia.