Bárcenas, descobrim ara que cobraven en negre?

En els inicis del judici pel finançament amb diner negre de la seu central del PP al carrer Gènova de Madrid, Bárcenas ha tornat a fer trontollar el partit de l'extrema dreta espanyola. Dic d'extrema dreta perquè a Alemanya un partit que no volgués condemnar el nazisme, que hagués estat fundat per nazis, que volguessin mantenir un gran monument a Hitler, seria considerat un partit d'extrema dreta. El mateix podem dir del rei Felip VI. Algú ha sentit mai una condemna al feixista Franco?

Bé, tornem al tresorer del PP. Bárcenas s'ha emprenyat perquè la seva dona ha entrat a la presó. Els del PP li van assegurar que a canvi del seu silenci, la seva dona mai entraria a la presó. De fet, un cop condemnada a 13 anys, Rosalía Iglesias no va entrar a la presó com era preceptiu perquè el CGPJ, en una increïble resolució, aparta en 24 hores del Tribunal de la Gürtel al magistrat progressista José Ricardo de Prada de la decisió sobre la presó. Un fet inaudit, sense precedents. Aquest acord és aprovat amb el vot de qualitat del seu president, Carlos Lesmes. Rosalía Iglesias no entra a la presó. Lesmes mai va dimitir. Van dictaminar que la Rosalía havia de cuidar el fill de 30 anys.

Fa un munt d'anys que es va saber el finançament il·legal del PP perquè es va descobrir la comptabilitat. En ella apareixien anotacions amb pagaments periòdics en negre a tota la cúpula del PP. Paral·lelament la policia va descobrir papers que incriminaven en el pagament il·legal de la boda de la filla de Josemari Aznar. Aquests papers no van arribar mai a un jutge.

Ara molta gent s'exclama: ohh cobraven tots amb diner negre! Francament no ho entenc, fa deu anys que sabem que hi ha tota aquesta brutícia. Quin és el problema? Que els periodistes no han fet la feina i que els jutges s'han dedicat a ajornar-ho tot el que han pogut, a tapar-ho i a canviar els jutges que es prenien la feina seriosament. A Baltasar Garzón i Elpidio José Silva els van expulsar de la judicatura. I als encobridors no els ha passat res. I encara diuen que no hi ha proves. Trobar la comptabilitat en negre i amb anotacions dels pagaments no és una prova? Què volen? No fotem!

Alday Stevenson diu «els periodistes són gent que separa el gra de la palla per acabar publicant la palla». Doncs això. Per què no s'han posat els focus en els encobridors a la cúpula del poder judicial? Per què no acusen Carlos Lesmes? És més, quan Pablo Iglesias afirma que tenim a Espanya poca qualitat democràtica, se li tiren a sobre la major part dels periodistes de Madrid. L'atac a Pablo Iglesias és la millor demostració de la poca qualitat del periodisme, de la judicatura i de la política.

I encara hi ha ministres que afirmen, sense que la cara els caigui de vergonya, que a Espanya no hi ha presos polítics. Potser podem fer poca cosa, però sí dir que no som imbècils!