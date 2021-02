El contracte del bucle

Salvador Illa va cometre un error en el debat de TV3 en no deixar que li fessin la prova d'antígens. No sé si té raó o no; el que sí que sé és que la posició serà poc entesa per l'electorat, fins i tot en part del seu i encara menys entre aquell que dubta de votar-lo. Algú es va afanyar a explicar què havia passat; era il·lús pensar que no se sabria. Però el que semblava que seria un atac a la línia de flotació del socialista, es va girar com un mitjó aquella mateixa nit, i l'endemà, i l'endemà de l'endemà amb la firma d'un document anti-Illa per part dels partits independentistes. Error gravíssim que no va fer altra cosa que canviar el focus del debat i convertir el candidat del PSC en el rival a batre. Una cosa que ja havien fet durant tota la campanya, però que van intensificar a quatre dies de les eleccions. Illa sembla l'únic enemic de l'independentisme. Li tenen por i la por evidencia debilitat d'uns i enforteix a qui està al centre de la diana. La decisió demostra una altra cosa; irresponsabilitat. Perquè l'única sortida postelectoral, tret que hi hagi una gran sorpresa, és de nou un pacte Junts-Esquerra. Hi ha votants dels dos partits que estan cansats de les baralles, i el contracte no fa altra cosa que certificar que continuaran igual o que s'hauran de repetir eleccions. Fins que no s'entengui que una de les possibles solucions és un ?pacte transversal, continuarem en el bucle.