Pel dret a l'educació

Marc Ruiz Roncero GIRONA

M'agradaria donar la meva opinió, com a exalumne d'Accés a la Universitat per a majors de 25 al CFA Girona, sobre l'article «Educació obre un expedient greu a la directora del Centre de formació d'adults», de l'11 de febrer.

En primer lloc, l'aula que ens cedia el centre era a demanda de l'alumnat, per ajudar-nos, i sense perjudici del seu ús lectiu. A més, el material utilitzat el proporcionava la professora, aliena al centre.

En segon lloc, la direcció del centre en aquell moment no era la mateixa que l'actual i aquesta activitat ja es portava a terme des de feiauns quants anys i mai d'amagat del Departament. Tinc aquest coneixement perquè he format part dels representants dels alumnes i, actualment, formo part del Consell Escolar.

La pregunta que em faig és: per què ara i no abans s'han tingut en compte aquests fets?

En tercer lloc, voldria remarcar la implicació del centre en millorar l'oferta formativa. Per aprovar l'Accés a la Universitat calen dues parts, comunes i específiques. El Departament només donava l'opció de cursar la part comuna als CFAs i això suposava un sobrecost a l'estudiant. Gràcies a la insistència de l'alumnat i el professorat i, després d'una campanya de recollida de signatures, aquest curs ja es poden cursar les específiques d'Accés a la Universitat als centres d'adults.

Per últim, voldria expressar el meu agraïment i suport al CFA Girona, una escola en què tot el personal docent i PAS, des de sempre, han actuat en benefici de les persones que busquem una segona oportunitat acadèmica a la vida. Som molts els que, gràcies al CFA Girona, en l'actualitat tenim altres horitzons i oportunitats a la vida. És incomprensible que des del Departament d'Ensenyament s'actuï d'aquesta manera. El CFA Girona està sempre al costat de l'estudiant.

Promocionar els oficis

Lola Arpa Vilallonga PERATALLADA

Cada dia es mes difícil trobar un bon fuster, un bon ferrer i no diguem un bon ebenista. Allò que no fa tants anys nanos adolescents o joves anaven al taller a fer d'aprenents amb el seu mestre per anys més tard muntar el seu propi taller, eren els oficis.

Avui dia sembla que la joventut no tingui altre alternativa que agafar els llibres i estudiar. Si no, no és ningú. Greu error. D'aquí el fracàs escolar. Hi ha oficis molt més ben remunerats, molt menys estressants i molt més creatius que tantes carreres universitàries. Celebro que el meu lampista, a part de la furgoneta de la feina, gaudeixi d'un BMV flamant, nou de trinca.

No podem permetre que els oficis desapareguin, són el nostre passat i el nostre futur.

Temps extrem

VICENS LAGUILLO PÉREZ Bescanó

Els últims mesos hem entrat en una dinàmica meteorològica extrema, però quina és la causa? L'escalfament global de més d'1,5 graus Celsius del planeta fa que les màximes pugin exponencialment tant de l'aire com dels oceans. Això provoca la formació d'importants masses d'aire calent a més de 16 graus, pujant de latitud i entrant per la península de Kamchatka, procedent del Carib o del sud-est asiàtic. Trenquen la muralla Polar i circulen per dins el pol.

Aquestes masses, degut a la seva força de rotació, generen forces intrínseques d'atracció o repulsió, creen vòrtex polars amb energia de rotació pròpia a -35 graus; cada any un d'important. Chicago, Gloria, Filomena, Hortense i Justina, etc. Aquests vòrtex polars trenquen la muralla i van baixant de latitud. Per l'oceà o per Centre Europa, fins a la Mediterrània. En arribar aquí i trobar el mar a +0,6 graus de mitjana més alta, s'associa a tot el que troba, com per exemple, al Doll del Carib, un núvol de vuit mil quilòmetres de llarg per mil d'ample, segons fotos de la NASA. També a fronts càlids, creant una ciclogènesi (Gloria). Què hauria passat si els 430 litres haguessin sigut de neu? Aquests vòrtex en cap cas travessen la muralla africana i es desfan a les nostres latituds. Això cada vegada serà més acusat, tot i que al llarg de la història ha passat altres vegades.

La Mediterrània es convertirà en The Extreme Run Way. Hi tindran alguna influència també les radiacions electromagnètiques?