Ineficiència de Gas Natural

Lluís Galià Arpa - Girona

Avui m'he assabentat que, com el meu cas, hi ha milers de persones arreu de Catalunya que han sol·licitat a Gas Natural (GN) el subministrament del Servei. La resposta per part d'aquesta empresa és sempre al·legant els problemes interns. Deixant així sense tramitar la corresponent ordre per a la connexió dels particulars a la xarxa. Per sort nostra, la tenim en aquest «calorós» hivern.

El proper dia 15 de febrer farà un mes que vaig sol·licitar el subministrament de gas a la nova casa on ens hem mudat fa tres setmanes. Semblava que quan vaig començar els tràmits per donar servei de gas els dies propers a la mudança, seria un mer tràmit que en el transcurs de 15 dies ja farien efectiu. Doncs res de res. Ens trobem en una casa, on tenim una positiva de covid i un malalt crònic, sense servei de gas. Si la situació ja es precària de per si, tenint aquest «panorama familiar» trobo d'una irresponsabilitat gegant l'actuació, perdó, la no actuació, de Gas Natural.

Com cada dia, aquestes dues darreres setmanes, truco i sempre amb la mateixa resposta. Semblant al famós «Vuelva usted mañana» de Larra. La seva resposta és que hi ha un problema i que fins a resoldre'l internament no hi poden fer res... així que només ens falta a la meva família i a mi esperar indignats i amb una paciència ja inexistent. Per aquest motiu, escric aquesta carta al director per donar a conèixer la poca seriositat de la «gran» empresa Gas Natural. I no estem parlant que vivim enmig de la muntanya, on tot a vegades pot ser més complex. No, no, estem parlant de Girona ciutat.

Què haig de fer? Cerco un professional de la connexió B que em connecti amb la xarxa de gas? Són qüestions que em faig, degudes a la poca eficiència, seriositat i responsabilitat de Gas Natural.

La democràcia, en perill?

Josep Maria Bosch - Girona

Pels que vam viure els anys foscos del dictador genocida, una petita democràcia ja ens sembla el millor del món i, per això, ens dol molt que se la maltracti com estem veient els darrers temps. Posaré només uns exemples:

- Intents colpistes d'origen en l'exèrcit, en l'inici de la nostra democràcia.

- Corrupció que afecta bona part dels partits polítics i, fins i tot, més d'un president de comunitat.

- Desenvolupament de partits antidemocràtics, no només a Es­pa­nya, sinó, també, a tota Europa.

- Monarquia en hores baixes i no només pels episodis de corrupció.

- Poc caràcter exemplar dels polítics, en general.

- Aparició d'un partit que va néixer per carregar-se l'idioma català, va créixer, passejant per tot Espanya, l'odi a tot allò que tingui a veure amb Catalunya; es va reproduir passant gent seva a d'altres partits i intoxicant-los, i esperem que mori, perquè la gent, per dolenta que sigui, no pot viure amb odi tota la vida.

- Actuacions molt irregulars dels diversos poders de l'Estat, en particular de la Justícia, que provoca vergonya aliena a qualsevol demòcrata.

- I, ja, la «cirereta» del pastís: l'ocupació del Capitoli, alentada o, almenys permesa, pel president del país bressol de la democràcia.

Tot això ha de fer-nos pensar a salvaguardar la democràcia de tants perills i, sobretot, de tanta gent que posa el seu interès –o el del seu partit– per davant del del poble.

Val la pena que ho tinguem en compte en les futures eleccions!