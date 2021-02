Illa guanya i Aragonès decideix

Els resultats del proppassat diumenge oferiren poques novetats. Les enquestes en aquesta ocasió encertaren i el fenomen Illa es va fer realitat davant les dues forces majoritàries de l'independentisme de casa nostra. De totes maneres, es podria parlar d'un empat tècnic entre el PSC, ERC i Junts. Això sí, els socialistes aconseguiren cinquanta mil vots més que els republicans, segona força a Catalunya.

Ara arribarà l'hora dels pactes i s'haurà de veure quins acords se segellaran al llarg de les properes setmanes. La patata calenta avui és a la seu d'ERC. La negociació entre Aragonès i Borràs no serà fàcil. I més quan no sumen majoria absoluta i necessitaran de la CUP. La legislatura acabada deixà ben palès que hi ha un abisme entre la manera de fer d'ERC i la de Junts. Al final, seran Junqueras i Puigdemont aquells qui hauran de decidir. Però el darrer tram de la legislatura ha estat patètic i farcit de traïcions entre els mateixos consellers. A ERC no li poden tremolar les cames en aquest moment. S'ha de veure si vol gestionar el país o continuar amb un govern desunit, de baralles contínues i discrepàncies, tot cercant la confrontació continua amb Madrid.

Com molt bé diu Oriol Junqueras, l'independentisme necessita ampliar la base. I Catalunya pateix des de fa temps no gaudir d'un partit fort i majoritari. Ara ERC té l'oportunitat de liderar l'espai del bàndol independentista si és capaç de deixar la gent de Puigdemont a l'oposició. Junts no és una formació política, sinó una plataforma d'adhesió a Carles Puigdemont. I la democràcia pot tenir defectes, però s'ha d'articular mitjançant els partits i no sota lideratges messiànics.

Però això no serà fàcil perquè des de fa temps qui mana en el sector secessionista són organitzacions com l'ANC i Òmnium. I aquests ho tenen molt clar. I més quan actuen a les ordres de Puigdemont. Serà difícil que permetin obrir una nova etapa, tot cercant vies cap a la independència amb una altra estratègia. L'actual no ha portat enlloc.

Soc dels que penso que és necessari més que mai –ho he escrit en diferents ocasions– un canvi de rumb en el Govern de la Generalitat en la línia dels acords d'ERC a Madrid. I amb això, tenint com a socis Junts, és impossible i encara menys si necessiten del suport de la CUP. El diàleg no hauria de fer por a ningú i menys quan cal normalitzar la vida política i resoldre la qüestió dels polítics presos. Si es posa en mans del radicalisme el Govern de la Generalitat de ben segur que els propers quatre anys seran perduts. I compte que un dels principals objectius de la Borràs serà fer descarrilar el tren, encara que això comporti progrés i benestar. A la campanya electoral va ser clara quan afirmava que el tripartit d'esquerres era una realitat...

Possiblement si es fos valent els republicans haurien de fer un pas endavant i pactar amb el PSC per tal d'assolir els objectius que puguin situar Catalunya com a capdavantera a l'estat espanyol i ser respectada en els fòrums internacionals. Salvador Illa ha posicionat els socialistes com a força guanyadora. Tindrà una gran responsabilitat i necessitarà moltes dosis de negociació per tal d'intentar un acord amb ERC i els comuns. És un pragmàtic, bon gestor i que pot donar un aire nou a la Generalitat ja sigui com a president o com a vicepresident.

Les eleccions no oferiren gaire res més de nou. Al davant resten dues opcions o tornar a anar a les urnes. Un acord entre entre PSC-ERC-comuns o ERC-Junts-CUP. La política hauria de servir per establir acords i ponts de diàleg. En el darrer debat els candidats establiren un munt de cordons sanitaris entre uns i altres. Això no porta enlloc. Els líders han de ser capaços de resoldre problemes i no crear-ne més. La política catalana no té un Mario Draghi que ha estat capaç d'enfilar un govern amb actors de diferent ideologia però amb un objectiu comú. Aragonès i Illa haurien de meditar-ho bé i sense pressions. És l' hora de pensar en la globalitat del país i la seva gent.