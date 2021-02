El núvol dels negocis

El núvol està democratitzant el desenvolupament del programari informàtic. Gràcies al cloud computing, les noves empreses i també les que tenen una mida més reduïda poden accedir a eines que, fins i tot, els permeten competir amb els gegants digitals en algunes parcel·les. Les necessitats que abans requerien un equip ampli, molt de temps i encara més diners, es poden afrontar perquè aquest instrumental està disponible amb pressupostos acceptables. Els analistes diuen que aquest serà l'any en què la computació al núvol s'assentarà com la base tecnològica de les plataformes empresarials del futur. Així, com es desprèn d'un estudi de Forrester, la majoria de les organitzacions dels Estats Units es val ja d'aquest sistema, la qual cosa ha suposat quintuplicar la proporció dels exercicis anteriors. Les grans corporacions ofereixen productes com Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud que han invertit la lògica sostinguda fins fa poques temporades, quan les empreses i institucions que buscaven solucions que impulsessin l'automatització de processos i l'eficiència operativa havien de pagar per talent altament qualificat i enormes infraestructures i programaris. Plantilles nombroses havien de mantenir màquines i software complexos. Aquesta barrera deixava fora de la competència les companyies sense recursos ni experiència, perquè no podien construir des de zero aquests components. No obstant això, la computació al núvol, que facilita i abarateix aquestes tasques, ho ha canviat tot.