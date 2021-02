El taller de bicicletes

Moltes ciutats han impulsat en els darrers mesos plans per recuperar espais per als ciutadans. És una tendència que ja havia començat arreu del món i que la pandèmia ha accelerat. Estem davant un nou paradigma de l'urbanisme i la mobilitat que prioritza vianants, bicicletes i transport públic per davant del vehicle privat. Quan ja fa una colla d'anys, Girona va limitar el trànsit al Barri Vell, els veïns van guanyar qualitat de vida i els comerciants (alguns reticents) van acabar per notar que gironins i turistes agraïen poder passejar a peu pel centre històric.

Però les ciutats antigues que no són de cartró-pedra, les que encara conserven veïns, necessiten alguns serveis. Entre ells espais de càrrega i descàrrega perquè els repartidors puguin acostar paquets als domicilis o fer arribar comandes a botigues i establiments comercials. Trobar espais d'aquest tipus al Barri Vell de Girona o en les seves proximitats no és senzill. Per això, sobta que l'Ajuntament en cedís a un equip ciclista per instal·lar-hi un camió-taller durant els dies que es van allotjar en uns pisos turístics situats just al costat. Un exemple més de privatització de l'espai públic en benefici d'un privat i pel qual el nostre consistori no va cobrar cap taxa.