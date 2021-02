Ja hem votat, ara...

Lluís Torner i Callicó - Girona

Els votants o millor dit les i els que, diumenge, vàrem acudir a les urnes, en compliment d'una obligació i alhora, l'exercici d'un dret, com a ciutadans de Catalunya, ja vàrem complir, degudament.

Malauradament, aquesta vegada, no vàrem ser una majoria, com ja es veia venir. Per un costat, donades les circumstàncies, del presumpte risc, pel tema de la covid, al qual s'hi va afegir un dia rúfol i un xic plujós. Per l'altre, no som qui per opinar sobre les i els que no han acudit a la cita, tret dels malalts, infectats i persones de risc, les i els que no han exercit amb la seva obligació, acollint-se al dret de no fer-ho, hem de pensar que devien tenien algun motiu, justificat o no, d'acord amb la seva pròpia consciència.

Dit això, ara, un cop fet el corresponent recompte, i d'acord amb els resultats obtinguts, són els corresponents partits que tenen, al seu càrrec, la decisió de formar el nou govern.

Com que eren diversos els que es presentaven, comportarà haver de fer una coalició; és l'hora de fer pactes. No serà gens fàcil, segur, però esperem d'ells, que apel·lant al diàleg i, a l'entesa, en surti el millor govern, pensant en constituir el que Catalunya es mereix.

Els desitgem i n'esperem el major encert. És el nostre parer.

La robòtica, molt més que robots

Mariona Gómez Macià - Girona

Robòtica. Què ens ve al cap quan parlem de robòtica? Robots, oi? Això és el que la majoria s'imagina en sentir aquesta paraula. Però deixeu-me que us digui: no només hi ha robots dins d'aquest món, la robòtica va molt més enllà.

Vull fer arribar que la robòtica és molt més que un entreteniment o un art, és una manera de créixer.

Des de petita mai m'havia cridat l'atenció, fins que de rebot els meus pares van decidir apuntar-me a robòtica de la meva escola. Sincerament, al principi em vaig sentir una mica fora de lloc, pensava que mai encaixaria, que allò era cosa d'intel·lectuals. Estava ben equivocada. Després de co­nèixer els meus companys, de descobrir les competicions i els reptes als quals ens havíem d'afrontar, i veure on m'havia endinsat realment, per fi vaig entendre que la robòtica no és per res el que un es pensa.

La robòtica és valors, amistat, investigació, manipulació, creativitat, aprenentatge, idees, innovació, recerca, emocions, treball en equip, autosuperació, perfecció, reptes, nervis, diversió, constància.

La robòtica t'ensenya, no només a construir i programar un robot, sinó a innovar un projecte que millori el món, a contactar amb experts i saber exposar les teves idees perquè s'interessin pel teu treball, a posar-te cara un jurat, mirar-lo als ulls, i ser capaç d'enfrontar-te a la vergonya i la por de parlar en públic, fent una exposició innovadora i diferent per commoure'ls. I el més important, amb la robòtica s'aprèn a no rendir-se, a entendre que per molt que t'hagis esforçat, a vegades algú altre s'endú el premi, però i què? Ja has guanyat si penses en tot el que t'has endut pel camí.

Per mi, la robòtica ha sigut una part important de la meva formació com a persona, i crec que tothom hauria d'endinsar-se i enriquir-se de l'experiència.

Si molt esperançats, no perdem l'oportunitat

Joan Janoher i Sadurní - Forallac

Què llastimós fora, si aquesta es queda només en una frustració: hem viscut moments plens de bones propostes, però en els moments decisius, se n'han anat en orris. Trencant totes les perspectives de governabilitat. Ens manquen bones iniciatives, no desertors de programes posats a les urnes, els electors confiem en els qui volen representar-nos, no als titelles de poltrones. Aquests ja s'haurien d'haver extingit, ens convé gent pragmàtica i disposada a donar el que tant ens interessa als catalans. Obrir les portes de l'Autodeterminació, com a puntal bàsic de la personalitat de Catalunya, i ara estem al munt de l'espiral amb més opcions que mai.

La força d'Esquerres és prou consistent per assolir-ho, no malbaratem els resultats obtinguts, aquests són el passaport indiscutible del que es necessita per fer un país república. Això sí, ens cal un ampli consens, el coixí que a les urnes s'ha votat. No podem llençar ni tirar les aspiracions del poble a la basa, els resultats són molt valuosos i no es pot perdre l'oportunitat. De fer-ho, els catalans perdrem la confiança definitiva en els polítics nostres, ho dic en plural, com a ressenya de confiança posada en els partits que ens representant. Als que els hi demanem cordura, i disposició per emprendre aquesta singladura que tenim a l'abast. Ànims!