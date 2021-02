Una de les grans satisfaccions dels que ens agrada dedicar temps a escoltar música és «descobrir» una banda de la qual no havies escoltat mai res. Avui tenim accés a milions de cançons i grups gràcies a les plataformes digitals, però fa uns anys era complicat. La sort d'haver fet ràdio és que tenies a l'abast música que no sempre sonava a les radiofórmules convencionals. En qualsevol cas, com a molta gent de la meva generació, a mitjans dels 90 , la vida transcorria entre el rock i el grunge que ens arribava dels EUA o el pop britànic. Un univers musical al qual, de sobte, vaig incorporar un grup molt diferent. Em vaig quedar enganxat a un vídeo musical on apareixia un home-gos passejant pels carrers de Nova York. La música era estranya, només girava al voltant d'un parell de riffs, amb un baix i bateria constants. La peça era Da funk del duo francès Daft Punk. Després van venir àlbums que marcarien època i diversos números 1 a tot al món, però no m'hi vaig tornar a enganxar definitivament fins al Random acces memories (2013). Ara que s'han separat, crec que aquell últim àlbum exemplifica a la perfecció les teories que Symon Reynolds va exposar a Retromania, sobre la relació entre la música i el seu constant retorn al passat. Hi ha electrònica i sintetitzadors, però també guitarres, cordes, i pianos. Un homenatge a la música popular en tota regla.