Mentides i hipocresia

Dies abans de donar per tancada la campanya electoral més fluixa i que més desapercebuda ha passat de tota la història de la democràcia, partits com Junts, ERC, CUP, ERC, PDeCAT i Primàries Catalunya van signar un paper -qui sap si mullat- on deien que no pactarien amb el PSC. Hipocresia pura que només té sentit perquè era campanya. La realitat, i ho recordava fa uns dies perfectament el polític popular Joan López Alegre, és una altra molt diferent perquè aquests mateixos partits no tenen cap vergonya per pactar amb els socialistes a altres institucions. Sense anar més lluny, la Diputació de Barcelona s'aguanta entre Junts i el PSC. Són tripijocs i mentides. Per què en un lloc no val pactar amb el socialistes i en altres, sí? Doncs purament per interessos. No interessos col·lectius pensant en què és millor per a la ciutadania. Simplement són interessos per mantenir poltrones i poder. I el mateix passa en institucions gironines. Hi ha massa poder a repartir perquè se'l quedi un de sol, deuen pensar. Per això, fan el gest de cara a la galeria escrivint que no es pactarà amb segons qui i llavors, per exemple, en el Congrés de Diputats a Madrid, es voten conjuntament determinades polítiques. Si això és el joc de la política, que ho deixin en mans dels nens, que ho faran millor.