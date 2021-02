Qui va donar el cop del 23-F

Es convoca un acte pompós per «commemorar» el 23-F, la mateixa commemoració i el mateix dia que haguessin triat els colpistes d'haver imposat els seus blindats i metralletes. L'estupor no s'atura en la data. Parla Meritxell Batet, amb una bel·ligerància xocant en tan ecumènica magistratura i en qui tenia set anys durant l'esdeveniment festejat, per obeir al seu lèxic commemoratiu. La presidenta del Congrés destaca que vam vèncer (a qui?), que Joan Carles I va jugar un paper decisiu (contra qui?), que es va imposar la democràcia (sobre qui?), que els jutgem (a qui?), que els condemnem (a qui?) i que és impossible que els successos celebrats es repeteixin (per part de qui?).

El següent torn de paraula correspon a Felip VI, més moderat i encertat. Encareix el paper neutralitzador d'Adolfo Suárez (contra qui?) i l'autoritat del seu pare (respecte de qui?), assenyala que els vam aturar (a qui?). En efecte, tots dos discursos sense enemic poden aplicar-se indistintament a un alçament armat o a una pandèmia. El 23-F queda així reduït a un cop anònim, sense colpistes, sense orsa ni timó institucional.

Batet i Felip VI tenen dret al record borrós de la seva infància, però espanyols més castigats per l'edat recordaran que les armes eren empunyades per guàrdies civils uniformats, mentre els titellaires entre bastidors lluïen les estrelles de quatre puntes del generalat. L'omissió de l'autoria no sorgeix del pudor sinó del temor davant els signants de manifestos recents, com el comandant Ricardo Pardo Zancada condemnat pel 23-F i ara cosignatari de protestes. Abans d'obviar els colpistes, hagués estat més encertat suprimir la celebració. En el seu format unilateral, només va reviure la humiliació d'un Estat que no s'atreveix a reconèixer ni successos amb dècades d'antiguitat. A falta d'aclarir si s'avergonyeix de l'enemic. O pitjor, si encara li té por.