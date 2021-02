40 anys del gran ensurt

Ens encantava escoltar juntes el Debat sobre l'Estat de la Nació, a la meva mare i a mi, i les altres sessions parlamentàries d'importància. Jo no entenia ni un borrall, ja que els tretze de llavors no són com els tretze d'ara, que les cries manegen ordinadors amb soltesa, discuteixen fins que treus la bandera blanca i si et descuides acaben parlant contra tu a l'ONU o pitjor, a TikTok. La nostra única extraescolar llavors consistia a desaparèixer fins a l'hora del sopar, i no donar guerra, mimetitzant-nos el més possible amb els mobles. Encara que teníem la televisió a la cuina, ja que a la sala sempre hi havia algú estudiant, dormint o jugant, ens agradava seguir els discursos per la ràdio. Jo feia la tasca a la taula i la meva progenitora guisava, o cosia, o fumava recolzada al taulell comentant coses com «de les beques, res de res», «quina retòrica té en Felipe», «Carrillo és llest», «el centre no existeix, el centre és de dretes»,«ja estan aquests, aquests són de Franco». Maleïa uns, reia a riallades amb altres, vivia la política com altres el futbol, com un assumpte amb unes regles de joc al final iguals per a tothom. El 23-F estava planxant, i no recordo que digués res de particular perquè la investidura de Calvo Sotelo no generava una expectació superlativa ni una gran emoció, tot i que surava en l'ambient el rum-rum inquietant de final de cicle. Els meus pares eren dels que es negaven en rodó a seguir les diatribes dels que enumeraven les desgràcies que afligien el país (inestabilitat, terrorisme, crisi econòmica) i concloïen les discussions amb un «pitjor estàvem abans». Tenien la democràcia en un pedestal. Així que allà estàvem, amb la ràdio engegada i de sobte, pum. Jo allò de «se sienten, coño», no l'hi vaig sentir a Tejero o almenys no ho vaig processar. «Ves corrents a buscar el pare i digues-li que vingui ara mateix que ha passat alguna cosa». La meva resistència a interrompre una partida de mus es va veure doblegada amb una mirada furibunda, «i que no et sentin els altres». Així que allà vaig anar, i quan em vaig veure al bar dient-li al meu progenitor a l'orella allò del cop d'Estat (més aviat «que la ràdio s'ha tallat de cop i volta amb uns crits, la mare està molt nerviosa») em vaig adonar que havia sortit amb les sabatilles d'estar per casa, quina vergonya. I quin ensurt, sentir-li deixar anar tants renecs contra els militars per sota el nas mentre volàvem escales amunt. Em consta que els meus pares, dos humils ciutadans de la pila, es van quedar desperts fins a les tantes enganxats al transistor escoltant la SER i no se'n van anar al llit fins veure el rei Joan Carles per la tele, tot i matinar molt pel torn de matí a la fàbrica. L'endemà ens van demanar als fills que no parléssim del tema a l'escola per si de cas.

És meravellós haver viscut en directe una cosa tan decisiva, que va poder acabar tan malament i que es va resoldre de la millor manera possible per a nosaltres, allunyant el fantasma de la involució i deixant-nos viure en pau. Ocorrerien coses que no sabem i tindrà defectes el sistema, però se'ns permet enumerar-los i fins i tot combatre'ls. Avui, que qualsevol bestiesa és qualificada d'històrica, els representants públics sobreactuen diàriament i s'ha posat de moda qualificar d'«èpic» el vídeo de la comunió de l'infant, veiem les fotos en blanc i negre de Tejero pipa en mà i ens fa com riure. Però no va ser divertit, perquè la pistola era de veritat i gairebé se'n va tot en orris. Quin ensurt aquell dilluns.