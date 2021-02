El coronavirus ens estalvia notícies desagradables

Les notícies del coronavirus acaparen pràcticament tot l'espai dels media i tot l'interès del públic. «Salvar vides» i «recuperar l'economia» són els missatges dominants però permeteu-me que ho digui ben clar i ben alt: són missatges egoistes i perversos. M'explico, aquest «salvar vides» és una expressió general que en el context actual de la pandèmia no és general, vol dir salvar les nostres vides i als demés que els bombin!

Quan es parla de salvar les vides que la pandèmia ha posat en perill, automàticament es deixa de parlar (i per tant ens oblidem) dels milers de siris que estan patint i morint també de covid-19 a l'illa de Lesbos (Grècia), expulsats de la Turquia d'Erdogan. Ja no es parla del dejuni obligat dels milers de jornalers sense feina de Mèxic, El Caire, Caracas, Índia, Bangladesh i molts altres països. L'inefable Putin un cop digerida l'absorció de Crimea, intenta fer el mateix a Ucraïna i fa tot el que pot per fer saltar pels aires la Unió europea, doncs li molesten profundament els nostres principis fundacionals: pau, Estat de dret, igualtat entre homes i dones, respecte per les minories, laïcisme. Periodistes perseguits, assassinats selectius, «lleis de seguretat nacional». Viktor Orban elimina subvencions als partits que no li plauen, a les ONGs, fins i tot als municipis que no li fan el joc. Qui en parla?

Els migrants han desaparegut. L'escalfament climàtic sembla que és una preocupació secundària. La desforestació de l'Amazònia continua, però ja no preocupa tant. Les guerres del Iemen o Síria s'han acabat? Eren un emmirallament? Ara al llegir els diaris i escoltar notícies, a banda del coronavirus: no passa res! Nosaltres, a la petulant Europa només tenim ulls i orelles per les mascaretes, els gels hidroalcohòlics, per la distància social i el confinament, per veure si aviat obriran bars, restaurants, discoteques, perquè la nostra riquesa i benestar minven.

Les dues últimes pandèmies van ser la de 1958 provocada per un nou virus de la grip aparegut a l'est d'Àsia (anomenada «Influença asiàtica») amb 1,1 milions de morts i la de 1968 la grip de Hong-Kong amb un milió de morts. Tothom les té oblidades. Aquesta pandèmia contràriament al que va passar amb les del 1958 i el 1968 quedarà gravada per sempre en el nostre record, però potser esborrarem les tragèdies de fam, guerres, persecució, malalties de tots tipus que pateix la resta del món. Dormirem tranquils?