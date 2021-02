Els culpables de la violència són els jutges

Imaginem que en un país els jutges retorcessin les lleis fins a extrems insospitats i fiquessin a la presó cantants. Diríem que hi ha jutges que no respecten els drets humans universals, que no respecten els elements centrals de la Constitució espanyola que diu en l'article 20 «Libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.» Quina part de la frase no han entès, aquests jutges? És que són curts? No, el problema és que se n'han anat tant a l'extrema dreta que s'han convertit en el principal problema del país per davant del virus. Dic per davant del virus perquè hi ha jutges que han decidit quin dia es fan eleccions per exemple, sense tenir ni punyetera idea de ciència. Bé han condemnat Pablo Hasél. I els carrers d'Espanya s'han omplert d'indignació i en alguns casos de violència. A Catalunya els Mossos han demostrat una falta de professionalitat molt notable, es nota que els falta preparació i cultura. I uns caps que se'ls en va la bola. Encerclar la gent en un carrer per apallissar-los és una nova tàctica d'una policia democràtica?

Bé, tenim un problema. Però tindríem un problema molt més gros si no passés res de res. Si la societat callés i baixés el cap en senyal de submissió. John Stuart Mill en el famós llibre Sobre la libertad que hauria de ser obligatori a l'Escuela Judicial del CGPJ diu: «Si toda la humanidad, menos una persona, fuera de una misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase como ella misma sería si teniendo poder bastante impidiera que hablara la humanidad».

Sobre les accions de pillatge en podríem culpar els neoliberals. Aquests dies tothom usa una frase que fa venir urticària «no volem deixar ningú enrere». Els que la diuen haurien de ser deportats immediatament. Els neoliberals han deixat milions de persones i sobretot, els joves, enrere. I han fet a més desaparèixer els pressupostos en educació. Com es pot entendre sinó que una manifestació acabi amb robatoris a botigues de marques ultra capitalistes? Infiltrats o el lumpenproletariat. No ens enganyem qui genera violència és un món on deixa la gent tirada a les cunetes de l'economia a mi?lions de persones, que s'oposen que se'ls doni ajudes directes mentre les donen als poderosos i als bancs. Però anem a un clàssic català: a Francesc Layret, en el Congreso de los Diputados el dia 7 de gener de 1920 diu: «No es de los bancos de las izquierdas donde ha nacido la doctrina del atentado político esa doctrina ha nacido de los bancos de las derechas. Y es que, desengañaos; allí donde haya una política de represión, habrá terrorismo allí donde se ejercite una política de violencia, la violencia de arriba, querámoslo o no, engendrará, forzosa e inevitablemente, la violencia de abajo.» Què esperaven?