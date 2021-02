Salvem l'estiu

Carles Mallart - Girona

Com és lògic, ara hi ha molta pressa per aconseguir una desescalada de la COVID-19 com més aviat millor. Tothom vol salvar la Setmana Santa com sigui. Crec que és un error.

Per l'experiència que hi ha del maleït virus, no és convenient «deixar el caminar pel córrer». Penso que el que sí s'ha de salvar és la temporada d'estiu, perquè si no és així molts negocis s'ensorraran i no tornaran a obrir.

Diuen que les previsions econòmiques per al període abril-maig d'enguany són molt negatives, però si es prenen les mesures oportunes amb la calma i tranquil·litat necessàries ens en podem mig sortir. És cert que hi ha molts petits negocis –i no tan petits– que estan al límit. Tota aquesta crisi sanitària és massa llarga, i està esgotant la paciència i capacitat de resistència de molta gent.

Veiem manifestacions a Girona de més de 5.000 persones per «la llibertat d'expressió», diuen. No ho criticaré, només faltaria, malgrat que no estic gens d'acord amb el tema Hasél, perquè hi veig d'altres motivacions barrejades i possiblement mal explicades. Però trobo a faltar una defensa aferrissada dels negocis de tota mena, que seran els únics que donaran feina –o no– a la gent.

Els petits empresaris, els autònoms, els comerciants, els restauradors... estan exhausts. Si no els ajudem de debò ho pagarem car, molt i molt car. Jo no dic que hàgim de sortir al carrer per ells –que també– però ara com ara sembla que els hem deixat en mans de la Divina Providència –Déu proveirà–, i no és això. Gairebé hem fet tard, però encara hi som a temps.

Ajudem i salvem les nostres empreses, o correm el perill que els ERTOs es converteixin en EROs malgrat la normativa laboral. Si no ho fem –i tant de bo m'equivoqui– aviat la vall de llàgrimes semblarà l'Amazones. No ho confongueu, amic lector amb Amazon, que aquesta és una altra.

Estimem Girona, passió per Girona.

Vandalisme preocupant

Maria Salip Calvó - Girona

Una societat que dona suport a un paio tan impresentable com Pablo Hasél, que fomenta l'odi i l'assassinat i és capaç de provocar unes manifestacions vandàliques i terrorífiques, com les que pateixen mossos, policies, establiments i botigues –prou castigades per la pandèmia–, amb la passivitat d'un Govern dividit amb els qui fomenten aquests actes, és molt preocupant; demostra com de podrida està aquesta societat, sobretot els joves que hi participen. Seria d'esperar que tots el danys materials anessin a càrrec d'aquests terroristes, a més d'una quantiosa multa, però malauradament a tots aquets vàndals els sortiran gratis les destrosses. Aquesta és la justícia que impera en aquest país, la balança a favor dels delinqüents.

La tossudesa d'acords, motiva el PSOE l'esperança

Joan Janoher I Sadurní- Vulpellac

Ja n'hi hauria per llogar-hi cadires: una situació previsible, si no movem les fixes adients al contexts de formació de Govern d'esquerres a Catalunya. Tan difícil es fa arribar a un enteniment de formacions com cal? No ho podem permetre. La resta de partits s'està fregant les mans en veure la incapacitat del consens necessari a la presidència de la Generalitat. Una actitud impròpia dels qui a les urnes se'ls va deixar palesa la nostra confiança. No caiguem als pronòstics de Madrid, on aposten per la incompetència dels nostres candidats. Vergonyós.

És el que més preocupa, i en això tots hi estem d'acord. Com podem pretendre assolir una autodeterminació si no donem la talla precisa de la capacitat de saber governar. Almenys les mostres d'incoherència així ho reflecteixen, per les discordances en arribar a la plenitud del que perseguim. Són massa estira-i-arronsa els que estan a la palestra, i tothom comença a veure la foscor, d'allà on haurien d'obrir-se les llums per il·luminar el nostre país, i per què no dir-ho, també, els polítics catalans. Centrem-nos en estabilitzar els criteris nacionalistes, i juguem la partida del que vol la ciutadania. Baixin d'una vegada del núvol gris, i anem a la veritat.