La pregunta que tots ens fem en el sector turístic és: quan tornarà la normalitat? I, per nosaltres, normalitat vol dir hotels oberts, lliure desplaçament de les persones i, sobretot, represa dels viatges internacionals.

El final de la pandèmia és a prop. Les xifres de contagis i ingressos hospitalaris són encara altes en alguns llocs, però les notícies que arriben del món i les campanyes de vacunació ens permeten albirar un món sense por a la covid-19.

El passat 29 de gener el Financial Times titulava: «L'Índia: la pandèmia de covid ha començat a erradicar-se per si mateixa?». L'article explicava com a l'Índia havia baixat de forma aguda la xifra de noves infeccions i analitzava les possibles causes: la joventut de la població, un millor sistema immunitari o la possible immunitat de grup. La immunitat de grup també era un dels principals punts de l'article publicat el 19 de febrer al Wall Street Journal pel doctor Marty Makary, titulat «Tindrem immunitat de grup a l'abril». El doctor posava el focus en la disminució d'un 77% dels casos de covid als Estats Units en les sis setmanes anteriors al seu article. Assenyalava que molts experts, polítics i periodistes tenen por de parlar de la immunitat de grup, perquè l'expressió sembla suggerir que s'ha deixat descontrolat el virus, però apuntava que la immunitat natural derivada d'infeccions prèvies és molt més comuna del que es pot mesurar amb proves mèdiques. I creu que aquesta immunitat, unida a les vacunes, ens lliurarà de la covid a l'abril.

Notícies esperançadores, sens dubte. No obstant això, el nostre sector només funcionarà al final de tot el procés: quan els ciutadans considerin que els riscos de la pandèmia han desaparegut i les autoritats reobrin les fronteres. I aquest procés se'ns fa lent, sobretot quan és difícil saber en quin moment les autoritats de tot el món consideraran que ja no existeix risc.

En tot cas, un cop arribi aquest moment, soc optimista pel que fa a la recuperació del nostre sector per les següents raons: 1) La gent té unes ganes enormes de viure i d'evadir-se. 2) Tot i que molts negocis no han sobreviscut i que molta gent ho està passant malament, les estadístiques indiquen que la població té diners disponibles molt per sobre de la mitjana històrica. 3) Des de l'àmbit sanitari els destins espanyols es perceben més segurs respecte a altres més exòtics. 4) El Regne Unit, el principal client d'Espanya, està vacunant amb eficàcia, ha fixat un calendari de sortida de la crisi, té la lliura esterlina a l'alça i s'ha esvaït la preocupació per un Brexit sense acord.

Però hem de tenir present un últim fet molt important: les vacances d'estiu són de juny a setembre, no al desembre. Aquest 2021 no ens podem perdre aquests mesos de bon clima i de vacances escolars. Aquests dies, a Itàlia hi ha una forta polèmica perquè, després d'haver anunciat la reobertura de les estacions d'esquí per al 15 de febrer, en l'últim moment el Govern va rectificar al·legant la presència de la varietat anglesa del virus. El sector de l'esquí italià està indignat perquè sap que la bona neu que tenen al febrer i març ja no hi serà al maig. Aprenguem aquesta lliçó; no ens podem permetre perdre aquest estiu.