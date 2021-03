Aix, aquests joves

Algú va dir, fa mig segle, que es fa la revolució quan no es pot fer res més. Els joves catalans s'ho han agafat al peu de la lletra, i ja que actualment no poden anar de copes, ni reunir-se en un pis, ni anar a sopar, ni anar al teatre, ni a ballar, ni res, fan la revolució. És una forma com qualsevol altra de conèixer gent, inclús de lligar.

-Has vist quin cul, aquella que ha tirat el còctel Molotov a la furgona policial?

En no poques novel·les han començat històries d'amor quan un noi i una noia s'han trobat amagats dels antiavalots en un portal. No vull dir amb això que els joves que surten de gresca aquests dies tinguin gaires lectures, sinó que, ves a saber, l'amor sorgeix on menys te l'esperes, tu quants aparadors has trencat, tu quantes pedres has tirat a la policia, i així es va encenent la flama, no te n'adones que ja esteu esquiant junts a Masella, entre revolució i revolució.

Per això és d'agrair que la CUP pressioni el governet perquè la policia no carregui contra els nostres revolucionaris, ni en detingui gaires. La policia no ha de protegir comerços ni mobiliari urbà ni res, que aquests no tenen les mateixes necessitats que els joves, mai no s'ha vist un contenidor flirtejant amb un semàfor. El que ha de protegir la policia són els nois i noies que fan la revolució perquè no tenen res més a fer, i en lloc d'escampar-los a cops de porra, indicar amablement on queda encara algun comerç intacte. Que es diverteixin, ara que són joves, que d'aquí a res ja tindran hipoteca i fills en edat escolar, i els farà mandra sortir a rebentar els carrers. Ai, saps què, avui prefereixo quedar-me mirant la tele. La policia de la republiqueta seria així, perquè a la republiqueta tot seria amor i pau. Ara no recordo si entre els rètols cursis que ens n'anunciaven l'adveniment, a banda de prometre'ns gelat de postres cada dia, se'ns deia que un agent de policia ens abrigaria i ens faria un petó abans d'anar a dormir, però segur que sí.

Tampoc cal pressionar gaire el governet, que ja de per si és conscient que la policia ha de ser benèvola, per això condemna els incidents amb la boca petita i mostra comprensió. És natural, aviat el nen que presideix la Generalitat tindrà edat de sortir a destrossar carrers, i qui som nosaltres per privar-lo de la diversió.