L'art i la cultura són essencials

Nerea Capel Puerto - Girona

Des que va aparèixer la pandèmia a escala mundial, s'ha anat retallant la llibertat dels ciutadans i se'ls ha privat de moltes activitats socials. Una de les principals coses que han estat més afectades són l'art i la cultura, la qual cosa ha causat una gran controvèrsia entre la gent, sobretot per part dels artistes, que han sortit molt més perjudicats.

La Constitució de l'OMS defineix la salut com un estat de benestar complet físic, mental i social, no tracta només de l'absència de qualsevol malaltia. El que vull dir amb això és que amb aquesta situació s'ha prescindit totalment de l'art i la cultura quan realment són molt importants i estan més presents a les nostres vides del que pensem. Aquests àmbits recorren a les emocions i l'intel·lecte dels éssers humans i són el que necessitem per poder mantenir la nostra part del desenvolupament social activa. Sense aquests factors, els humans acabem convertint-nos en robots sense capacitat de raonar i expressar-nos.

La vida és sempre un gran bé

Jesús Domingo Martínez - Girona

Malauradament hem comprovat, en el passat 2020, la fragilitat dels sistemes mundials davant de pandèmies com la que patim, que no es resolen amb posats populistes ni prejudicis ideològics. De poc han servit les receptes i les mentides confortables dels ideòlegs de torn. Aquesta crisi ens obliga a redescobrir el fons del que és humà, que és sempre obertura a l'Infinit. Ens empeny a construir la cultura de la solidaritat, a treballar junts més enllà de clixés ideològics, a millorar la cooperació entre la iniciativa social i els estats.

2021 ens va a oferir l'oportunitat de viure amb més seguretat la realitat de la família, com ha subratllat el Papa en convocar un Any especial dedicat a ella. En llevar el full final del calendari, tindrem un bon moment per fer memòria, no per protestar i maleir, sinó per reconèixer, a través de la fatiga i el dolor, que la vida humana és sempre un gran bé. Per això és just i realista desitjar-li per a tothom.

Vies secundàries de frontera

Josep M. Loste Romero - Portbou

El tancament, per part de les autoritats policials de l'Estat francès, dels passos fronterers per vies secundàries, principalment a l'Alt Empordà i la Cerdanya, a més de vulnerar la legislació europea, està fent molt de mal a l'economia de proximitat de la zona. No hi ha dubte que aquesta mesura del govern amb seu a París passa per damunt del Tractat de Schengen i es carrega el nucli dur de la filosofia polític i econòmica de la UE, com és la lliure circulació de persones i mercaderies. Per tot això trobo molt bé i estic d'acord amb el sector d'hostaleria de l'Alt Empordà quan reclama que s'obrin aquests passos fronterers del coll de Banyuls, el coll de la Manrella o Tapís. Potser el Govern català hauria de dirigir-se i demanar sengles entrevistes al prefecte dels Pirineus Orientals i al cònsul francès a Barcelona i, alhora, elaborar uns escrits oficials de queixa i reclamació, i trametre'ls al ministre de l'Interior francès i a l'ambaixador francès a Madrid. Si l'Estat francès es veu amenaçat, per qui sigui, que posi controls policials aleatoris, però que no cometi la gran injustícia de tancar aquestes carreteres secundàries que fan un excel·lent servei entre el nord i el sud i viceversa en el marc de l'Eurodistricte transfronterer català, el qual també forma part del paquet de legislació europea al nostre territori.